''5. Geleneksel Benim Namaz Şenliğim'' etkinliği

İSTANBUL (AA) - ''Geleneksel Benim Namaz Şenliğim'' etkinliği kapsamında 3 bin 500 çocuk, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde namaz kıldı.
Mutlu Şirinler Çocuk Evi'nin küçüklere milli ve manevi değerleri aşılamak için gerçekleştirdiği etkinliğe, 100 anaokulundan 3 bin 500 çocuk katıldı.
Mutlu Şirinler Çocuk Evi Müdürü Hülya Deniz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara namaz kılmanın önemini aktarmayı amaçladıklarını belirterek, ''5 yıldan beri bu etkinliği düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, namaz şenliği yaparak kendi öz değerlerimizi çocuklarımıza yerleştirmek ve öz değerlerimizden oluşan yerli ve milli bir güzel sistem ortaya çıkarmak istiyoruz.'' dedi.
Bu etkinliğe ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Deniz, ''Şenlik kapsamında çocukların, çeşitli çizgi film karakterleri ve Karagöz-Hacivat tiplemeleriyle cami avlusunda hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Camide öğle namazını kılan çocuklara, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
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