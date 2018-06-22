İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı.

Zorlu Performans Sanatları merkezindeki gala konseri öncesinde seyircileri selamlayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, sanatların içinde insana en gerekli ve soyut olanının müzik olduğunu söyledi.

"Belki de bu yüzden yediden yetmişe, mutlusundan mutsuzuna, zengininden fakirine, her dinden, dilden ve her renkten oluşan dünyada herkesin ilgilendiği, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu tür müziktir. Müziğin de varlığını en son icat ettiği inanılmaz form, operadır." diyen Arıkan, festivalde birbirinden değerli dünya çapında tanınmış sanatçıların yer alacağının belirtti.

Arıkan, Antoni Pirolli yönetimindeki konserde, Leyla Gencer'in öğrencisi, dünya operaevlerinde, "operanın Angelina Jolie'si" olarak tanınan soprano Nino Machaidze'nin sahne aldığını aktardı.

Zorlu PSM'nin operaya verdiği desteğe de vurgu yapan Arıkan, bu desteğin artarak devam etmesinin önemine işaret etti.