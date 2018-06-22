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"9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan: - "Yediden yetmişe, mutlusundan mutsuzuna, zengininden fakirine, her dinden, dilden ve her renkten oluşan dünyada, herkesin ilgilendiği, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu tür müziktir. Müziğin de varlığını en son icat ettiği inanılmaz form, operadır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı.

Zorlu Performans Sanatları merkezindeki gala konseri öncesinde seyircileri selamlayan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, sanatların içinde insana en gerekli ve soyut olanının müzik olduğunu söyledi.

"Belki de bu yüzden yediden yetmişe, mutlusundan mutsuzuna, zengininden fakirine, her dinden, dilden ve her renkten oluşan dünyada herkesin ilgilendiği, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu tür müziktir. Müziğin de varlığını en son icat ettiği inanılmaz form, operadır." diyen Arıkan, festivalde birbirinden değerli dünya çapında tanınmış sanatçıların yer alacağının belirtti.

Arıkan, Antoni Pirolli yönetimindeki konserde, Leyla Gencer'in öğrencisi, dünya operaevlerinde, "operanın Angelina Jolie'si" olarak tanınan soprano Nino Machaidze'nin sahne aldığını aktardı.

Zorlu PSM'nin operaya verdiği desteğe de vurgu yapan Arıkan, bu desteğin artarak devam etmesinin önemine işaret etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Antonin Dvorak, Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini ve Charles Gounod'un eserleri yorumlandı.

İki saati aşkın süren konserde, topluluğa İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu da eşlik etti.
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- "Saraydan Kız Kaçırma" İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde

Yaklaşık 12 bin kişiye ulaşması hedeflenen festival, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında "Saraydan Kız Kaçırma", "La Traviata" ve "Zorba" gibi dünyaca ünlü başyapıtlar sahnelenecek.

Festivalde, Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma" operası, Yekta Kara'nın rejisiyle sunulacak. Şef Zdravko Lazarov yönetiminde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, 28 ve 29 Haziran'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İtalya'dan festival için gelen Macerata Opera Festival, Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık eseri "La Traviata"yı sahneleyecek.

Henning Brockhaus'un rejisini yaptığı, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek performans, 3 ve 4 Temmuz'da Zorlu PSM'de izlenebilecek.

Özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle ilgi çeken prodüksiyonda "Violetta" rolünü Avrupa'nın en önemli sahnelerinde başrol olarak yer alan ve hayatını Fransa'da sürdüren soprano Burcu Uyar üstlenecek.

- "Zorba" yeniden İstanbul'da

Nikos Kazancakis'in ünlü eseri "Zorba" ise Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisiyle seyirciyle buluşacak.

Dünyanın en popüler eserlerinden biri olan ve bugüne kadar 35'ten fazla ülkede sergilenen "Zorba", iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara'dan sonra 7 Temmuz'da yine Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak. Şef Bujor Hoinic yönetiminde solo şarkılar ve korolu bölümleriyle dikkati çeken eser, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden biletleri satışa sunulan festival, 7 Temmuz'da sona erecek.

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festival İDOB konser Müzik Opera Suat Arıkan

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