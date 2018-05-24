ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözülmesini umut ettiğini vurgulayan Pompeo, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” diye konuştu.

Pompeo, görüşmelerde "ana" konulardan birisinin Suriye'nin kuzeyi olacağına vurgu yaparak, kendisinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson döneminde yapılan görüşmeler bağlamında bir yol haritası çıkarıldığını kaydetti.

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” dedi.

Pompeo ayrıca, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmelerde Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un "iadesini" konuştuğunu söyledi.

Brunson hakkındaki iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu iddia eden Pompeo, "Henüz bir başarı sağlanmadı, fakat emin olabilirsin ki bu konu üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, S-400 konusunda ise Türkiye'yle Rus savunma sistemini almaması yönünde görüştüğünü belirterek, "S-400 konusunda aldıkları pozisyon Türkiye ve NATO arasında problemlerin çıkmasına sebep oluyor. Kendilerine alternatif sunduk. Umut ediyoruz ki tavırları NATO'nun hedefleriyle uyum içerisinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ise hala devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

