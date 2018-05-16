ABD'de görülen Hakan Atilla davası

Dışişleri Bakanlığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirterek, "Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Attila hakkındaki karara ilişkin, "New York Güney Mahkemesi bugün adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, mahkemenin yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek, ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza attığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."
ABD'deki İran yaptırımları davasında yargılanan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın bugün açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı.
Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Hakan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirilmişti.
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