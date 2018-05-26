ABD'de görülen Hakan Atilla davası

NEW YORK (AA) - ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek temyize başvurdu.

Atilla'nın avukatı Victor Rocco, müvekkilinin suçlu bulunma kararına itiraz ettikleri başvuruyu bir üst mahkemeye götürdü.

Başvuruda, Mehmet Hakan Atilla'nın "İran yaptırımlarını delme" suçlamasına itiraz edildiği kaydedilerek, kararın temyize götürüldüğüne işaret edildi.

Atilla'nın aldığı cezanın süresine yönelik bir itirazın yer almadığı başvurunun, bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesinde görüleceği bildirildi.

ABD'deki İran yaptırımları davasında 16 Mayıs'taki karar duruşmasında suçlu bulunan Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın cezaevinde geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirilmişti.

Atilla'nın Türk avukatı Halil Uzun, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çıkan sonuçtan direkt memnun olduğumu söyleyemem ama şikayetçi de değiliz. Bu bizim diğer süreçleri takip etmemiz için yeterli bir süre.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco ise karar ''adil'' olsa da temyize gideceklerini belirtmişti.

