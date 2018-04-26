HABER

AB'de Macaristan tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

AP komitesinin oturumunda Macaristan'ın "hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle hazırlanan taslak ele alındı - AP Yeşiller Partisi Milletvekili Sargentini: "AB Macaristan'a karşı harekete geçmelidir" - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: "Taslak, nitelikli yalanlar koleksiyonu"

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE), Macaristan'ın "hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle hazırladığı taslağı ele aldı.

AP Yeşiller Partisi Milletvekili Hollanda kökenli Judith Sargentini'nin hazırladığı taslağa göre, Macaristan'ın, AB'nin demokratik değerlerinin ihlal edilmesi konusunda ciddi bir risk oluşturduğu bildirildi.

Sargentini, AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Macaristan oturumunda yaptığı açıklamada, Macaristan hakkında hazırlanan raporun Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yanı sıra uluslararası mahkemelerinin verdiği kararlara dayandığını belirtti.

AB hukukunun Macaristan'da nasıl uygulandığını ve hükümetin Macar halkına muamelesini de gözlemlediklerini vurgulayan Sargentini, "Sonuç olarak AB Macaristan'a karşı harekete geçmelidir." dedi.

Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) de içinde bulunduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) Milletvekili Roberta Metsola da Macaristan'da yapılan hukuksal düzenlemelerle, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ciddi bir şekilde kısıtlandığını, bilimsel özgürlüğün tehlike altına girdiğini, tüm bunların AB değerlerine ters olduğunu ifade etti.

- ''Nitelikli yalan koleksiyonu''

Oturumda söz alan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, taslağın gerçekleri dikkate almadığını öne sürerek, ''Taslak, nitelikli yalanlar koleksiyonu'' diye konuştu.

Macaristan'da basının birçok Batı Avrupa ülkelerine göre daha özgür olduğunu iddia eden Szijjarto, ülkede 65 bin sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermesine karşın sadece yurt dışından ciddi yardım alıp, siyasi rol üstlenen sivil toplum kuruluşlarının Macaristan'ı şikayet ettiğini savundu.

Komitenin taslak metnini haziranda oylaması bekleniyor.

- İşletilmesi mümkün gözükmüyor

AP Komitesindeki taslak metnin kabul edilmesi halinde AP Genel Kurulunda oylanması gerekiyor.

Bununla birlikte, karar tasarısının genel kurulda kabul edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü, 751 üyeli parlamentonun en çok koltuğa sahip grubu Avrupa Halk Partisi (EPP). Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın partisi de EPP bünyesinde.

Tasarı AP'de kabul edilse bile AB Konseyi'ndeki oylamada Polonya'nın ret oyu vermesi öngörülüyor. Bu durumda da 7. madde işletilemiyor.

- AB'nin 7. maddesi

AB Antlaşması'na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

Bu maddenin uygulanabilmesi için Macaristan hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Macaristan bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma girişiminde bulunsa bile Macaristan'ın yakın müttefiki olan Polonya'nın bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyorAK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Fidesz Judith Sargentini LIBE Macaristan Peter Szijjarto Roberta Metsola

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

İlginizi Çekebilir

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.