Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta, KYK'da Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler mide bulantısı, ishal şikayetiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Genel durumları iyi olan öğrencilere hastanelerin acil servislerinde serum takılarak ilaç tedavisine başlandı.
21’i Tokat Devlet Hastanesinde olmak üzere 69 öğrenciden 40'a yakını yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
CİDDİ BİR DURUM YOK
KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen, yemeklerden tahlil örnekleri alınarak inceleme başlatıldığını belirterek, "Bir başka suda, yemeklerde bir şey varsa onlar tahlil sonuçlarına göre çıkacak. Öğrencilerin birazda birbirlerinden etkilendiğini değerlendiriyoruz. Doktorlarla görüştüm ciddi bir durum olmadığını söylediler. Birçok öğrenci ayakta tedavi edildiğini, baş dönmesi, ishal olanlara ise serum takılarak taburcu edildiğini söylediler" diye konuştu.
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