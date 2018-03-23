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Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

Tokat'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden 69'u gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta, KYK'da Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler mide bulantısı, ishal şikayetiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Genel durumları iyi olan öğrencilere hastanelerin acil servislerinde serum takılarak ilaç tedavisine başlandı.

21’i Tokat Devlet Hastanesinde olmak üzere 69 öğrenciden 40'a yakını yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

CİDDİ BİR DURUM YOK

KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen, yemeklerden tahlil örnekleri alınarak inceleme başlatıldığını belirterek, "Bir başka suda, yemeklerde bir şey varsa onlar tahlil sonuçlarına göre çıkacak. Öğrencilerin birazda birbirlerinden etkilendiğini değerlendiriyoruz. Doktorlarla görüştüm ciddi bir durum olmadığını söylediler. Birçok öğrenci ayakta tedavi edildiğini, baş dönmesi, ishal olanlara ise serum takılarak taburcu edildiğini söylediler" diye konuştu.

Hastanede yangın! Hastalar tahliye edildiHastanede yangın! Hastalar tahliye edildi
Hastanede rezalet!Hastanede rezalet!
Kız öğrencilerin görüntülerini siteye yüklemişlerKız öğrencilerin görüntülerini siteye yüklemişler
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Anahtar Kelimeler:
Tokat KYK öğrenci hastane

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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Bu tur olaylarin uzerine gitmezseniz,ceza mekanizmasini calistirmazsaniz ciddi olaylar olabilir mazallah.
Asıl sorun, yurttaki WC'lerin ishal ihtiyacını karşılayacak kapasiteleri var mı. Hastalar bir de sıra beklemesin yani.
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