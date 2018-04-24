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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 23:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere -yani bu sene sonuna kadar işbaşı yapmak üzere- toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Bakan Gül, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, askerlere verilen cezalarla ilgili soru üzerine, "Türkiye'de yargı, Anayasa'nın 'Yargı yetkisi' kenar başlıklı 9'uncu maddesinde de ifade edildiği gibi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır ve askerler değil, asker üniforması giymiş, darbe girişimi yapmış, suç işlemiş kişilerle ilgili yargılamalar yapılmaktadır. Elbette, suç isnadıyla ilgili doğru olup olmadığı, bu konuyla ilgili bütün muhakeme bağımsız mahkemece yapılmakta ve kararlar da bağımsız mahkemelerce verilmektedir. Bu konu idari ya da yürütmenin konusu alanında değildir. Elbette deliller, dosya kapsamındaki hususlar, ifadeler, beyanlar hangi noktadaysa mahkemeler buna göre karar vermektedir. Mahkemelerin verdiği karara karşı da hem istinaf hem de Yargıtay yolu açıktır. Anayasa Mahkemesi ve yine uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) düzeyinde de bu yargılamalara karşı bir itiraz imkânı vardır" ifadelerini kullandı.

'YAKIN ZAMANDA İLANA ÇIKACAĞIZ'

Bu yıl mezun olacak öğrencilerden Kasım, Aralık ayında yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Gül, "Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere -yani bu sene sonuna kadar işbaşı yapmak üzere- toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Hükümetimiz olarak yine gençlerimizden bu anlamda istifade edeceğiz, yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir" dedi.

'BİR DÜZENLEME YOK'

Siyasi Partiler Kanunu Hazine Yardımı konusundaki soruya Gül, "Bildiğiniz gibi genel seçimlerde yüzde 3'ten fazla oy alan partilere devlet yardımı yapılmaktadır. Evet, önceden grubu olanlara yapılıyordu ama antidemokratik bir şekilde 'Sen şu partiden seçildin, millet sana şu partiden oy verdi ama antidemokratik dönemlerde siz şu grubu kuracaksınız' denildiğinde, emirle başka grupların kurulduğu örnekler geçmişte oldu, o tarihlerde değiştirildi. Grup kuranlara Hazine yardımı kaldırıldı. Dolayısıyla, grup kurmakla hazine yardımı almak için şu anki mevzuatımızda bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla, grup kuranlarla ilgili öyle bir düzenleme bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

İHA

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