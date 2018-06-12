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Adalet Bakanı Gül'den Fetullah Gülen çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili tartışmalara değinen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi yalanlamıştır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNNTürk canlı yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Fetullah Gülen usulüne göre ABD'den istenmedi" iddiasını değerlendiren Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dosyalarda hayati bir eksiklik yok" sözlerini hatırlatarak "Kılıçdaroğlu, İnce'yi, yalanlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül FETÖ Fetullah Gülen muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bunlar iyice şaşırmaya başladı reisin oyu%65 lere dayandı haberleri panik yaptı bunları
AKP FETO NUN İCAZETİYLE KURULMUŞ VE ONDAN DESTEK ALMIŞTIR.HAL BÖYLE İKEN HALA BAŞKALARINI FETOCULUKLA SUÇLAMAK ARSIZLIK VE TERBİYESİZLİKTİR
fetöye en büyük darbeyi vuranda akp sır hatirlatirim
siz dk başı birbirinizi yalanlıyorsunuz. kandırıldık diyorsunuz o nolacak
M.İnce'yi Fetonun iadesi konusunda genel başkanı bile yalanlıyor. Yani arayan amerikalı kandırmış.
Çok bayat be birbirine düşürme denemeleri falan :)
sayin kilcdaroglu yavas yavas emekli olmaniz gerekli ....olmuyor baskanim olmuyor......
Biri yalan zırtosu diğeri hayal hırbosu. İkisini toplasan Erdoğan'ın bir tırnağı etmez.
Bir Kemal alana bir İnce Meral bedava kampanyasına sayılı günler kaldı. Promosyonlarımız Temel'lidir. Not :Mallar tek kullanımlıktır.
Adam dosya yok deniyor.. iddianamenin maddi gerekçeleri yok diyor..
yaw bu chpden kılıcdaroglunu alın ya .bu partiye yakışmıyor bu şahsiyet.muharrem olsun
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