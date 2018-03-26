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Adnan Hoca- Nagehan Alçı kavgasında flaş gelişme! Kedicikler Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Gazeteci yazar Nagehan Alçı ile kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar arasındaki kavga devam ediyor. Bu kez de Adnan Oktar'ın kedicikleri Alçı'ya tepki gösterdi.

Adnan Hoca- Nagehan Alçı kavgasında flaş gelişme! Kedicikler Alçı'yı bu fotoğraflarla vurdu

Nagehan Alçı 23 Mart Cuma günkü yazısında, Meclis’te RTÜK’ün internet üzerinde denetim yapmasına ilişkin yasayı ve RTÜK’ü köşesine taşımıştı. Alçı yazısında AK Parti’nin neden böyle bir yasa çıkardığını, “Temel olarak AK Parti, özellikle kendine dindar diyen birtakım kişilerin yaptığı müstehcen ve dine hakaret gibi algılanacak yayınların önüne geçmek istiyor” şeklinde açıklamış ve parantez içinde şöyle yazmıştı:

“(Özellikle Adnan Oktar ve grubu büyük rahatsızlık konusu- N.A.)”

Bu yazının ardından Adnan Oktar internet kanalında yaptığı programda Nagehan Alçı’yı hedef almış ve şunları söylemişti:

“Bana kafayı takmaktan bir türlü kurtulamadı. Ben rahatsız değilim, memnunum. Ben de sana kafayı takmış vaziyetteyim. Hırçınlığının nedenini biliyorum. Asıl utanılacak bir olay var ki yani bilmiyorum. Muazzam utanılacak bir olay var. Yüz kızartacak bir olay var. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Ben mi söyleyeyim. Ben senin o tombik kocandan bahsetmiyorum, ki çok şey biliyorum onun hakkında.”

Oktar bu sözleri söylediği sırada ekrana Nagehan Alçı’nın daha önce çok görülmeyen eski bir fotoğrafı olduğu iddia edilen bir fotoğraf ekrana getirildi. Oktar’ın bu sözleri, “Adnan Oktar, Nagehan Alçı’ya şantaj mı yapıyor” sorularına neden olmuştu.

Kavgaya Adnan Oktar’ın yanında yer alan ve “kedicikler” olarak bilinen Tülay Kumaşçı ve Huma Babuna da dahil oldu. Nagehan Alçı daha önce “kediciklerin” dekoltelerini eleştirmişti. Tülay Kumaşçı ve Huma Babuna da Alçı’nın bazı fotoğraflarını paylaştılar.

“Nagehan Alçı dekolteye karşıyım deyip, transparan giymiş :)) Çok da yakışmış, neden bizim dekoltemize, neşemize taktı anlayamadık...” şeklinde yazan Tulaş Kumaşçı’nın tweeti şöyle:

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Huma Babuna ise, “A9 daki hanımların kıyafetlerine karışıp ahlak dersi vermeye çalışan Nagehan Alçı,Öncelikli olarak meyve suyunu fazla kaçırmaktan dolayı başağrılarına çare bul, aynaya geç kendi kıyafetine eşinin alışkanlıklarına bir bak sonra etrafı eleştir” ifadelerini kullanarak şunları paylaştı:

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Nagehan Alçı adnan oktar Adnan Hoca kedicikler

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Dünya ilim ve fen konuşuyor biz bunları. Sanırım Tanrı bizi lanetledi.
kafayı yemiş karı koca bunlarr
kimene?bizbize dizdize meyhanesi vardı bir zamanlar.tam ismini yazmıyorum reklâm olur diye.halâ varmı acaba?
BU NAGEHAN TEYZEYİDE ADAM YERİNE KOYUP CEVAP VERMİŞLER. YUH YANİ.
Kedicikler kapak yapmış Cuvalduzu kendine .....
Nagehan alçının kıyafeti sizinkinin yanında karaçarşaf . sizin sadece cinsel organınız kapalı . hoca dediğiniz sex manyağınında ağzının içine gireceksiiniz.. siznkisi tahrik çıplaklığı nagehanın ki elbise...
kedicikleri savunmuyorum ama iyi kapak yapmışlar bunlara..
mynet doğru dürüst yap şu haberleri sapık birine hoca diye başlık atılmaz
Kediciklerin dekoltesi yanında Nagihan hanımın dekoltesi sönük kalmış. Nagihan hanım doğru söylüyor kediciklerin dekoltesi daha etkili ve müstehcen.
Bu adam dünün meczubu, bugünün soytarısı, yarının da hükümlüsü olacak.
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