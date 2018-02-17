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Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 03:55 | Son Güncelleme

Hükümetin internet yayıncılığına RTÜK denetimi getiren düzenlemesinin, TBMM’deki görüşmeleri sürüyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Adnan Oktar’ın tartışılan internet kanalı A9’un, RTÜK tarafından belirlenen kuralları ihlal etmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi.

Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Düzenlemeye göre internette yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek. Yayınlar, RTÜK’ün denetimine tabi olacak. Mevzuata aykırı yayınlar, mahkeme kararıyla sonlandırabilecek. Muhalefet, düzenlemenin Blu TV, Netflix gibi abonelikle izlenebilen platformların yanı sıra, bağımsız haber kanallarını da etkileyeceğini, bunun “sansür” niteliğinde olduğunu savunuyor.

"KEYFİYETE TERK EDİLMİŞ"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, şunları söyledi: “İnternetten yayın yapmak isteyen lisanslı kuruluşlar yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrı bir lisans almak zorunda kalacak. Lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınları, sulh ceza hakimliği tarafından engellenebilecek. RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karara bağlayabilecek. Bu düzenlemeyle basın yayın, her türlü yayın hükümetin keyfiyetine terk edilmiş, bırakılmıştır.”

"KUZEY KORE'YE BENZERİZ"

HDP Milletvekili Garo Paylan da düzenlemenin Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümüne aykırı olduğunu savunarak “Böyle bir iklimde bu düzenlemeyi yaparsak, dünyayla olan ilişkimizde bir Kuzey Kore noktasına düşürülme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

Milliyet’e konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık sansür iddiasına ilişkin “Şu anda mevcut olan, uydudan veya karasal yayın yapan televizyonlarda RTÜK’ün bütün yetkisi neyse, internet ortamında televizyon yayını yapanlarda da yetki o” karşılığını verdi. Abonelik usulüyle çalışan internet platformlarının denetime açılıp açılmayacağı yönündeki soruyu ise Işık, “Abonelikle izlenebilen internet siteleriyle ilgili komisyon çalışacak. Eğer ‘aboneye dayalı, herkese açık olmayan sistem istisna olur’ derse açıklığa kavuşur. Bizim gönderdiğimizde o açıklıkta bir hüküm yok. Bunu komisyon veya genel kurul görüşebilir” diye yanıtladı.

YETKİ RTÜK'TE

Adnan Oktar’ın tartışılan internet kanalı A9’un, RTÜK tarafından belirlenen kuralları ihlal etmesi halinde gereğinin yapılacağını söyleyen Işık, “Bununla ilgili yetki RTÜK’te. RTÜK’ün koyduğu mevzuatı ihlal ederse 3 aşamalı bir sistem var. İlki beş program durdurma, üçüncüde de kapatma var. Eğer ısrarla mevzuatı, kuralları ihlal ederse kapatma gelebilir” dedi. Düzenlemenin yalnızca internet ortamında yayın yapan kanallarla ilgili olduğunu kaydeden Işık, MİT’in soruşturmasının, “güvenlik amacıyla” gerçekleştirileceğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
seçim öncesi internete blokaj koymanın yolu sanırım adnan oktardan geçti . tv ohali .....
bu adam derhal emgellenmeli çok geç bile kalındı
adnan hocam sen cok yasa
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