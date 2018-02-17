Adnan Oktar'a büyük şok! Sinyal verildi

Düzenlemeye göre internette yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek. Yayınlar, RTÜK’ün denetimine tabi olacak. Mevzuata aykırı yayınlar, mahkeme kararıyla sonlandırabilecek. Muhalefet, düzenlemenin Blu TV, Netflix gibi abonelikle izlenebilen platformların yanı sıra, bağımsız haber kanallarını da etkileyeceğini, bunun “sansür” niteliğinde olduğunu savunuyor.

"KEYFİYETE TERK EDİLMİŞ"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, şunları söyledi: “İnternetten yayın yapmak isteyen lisanslı kuruluşlar yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrı bir lisans almak zorunda kalacak. Lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınları, sulh ceza hakimliği tarafından engellenebilecek. RTÜK’ün engelleme talebini sulh ceza hakimi 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karara bağlayabilecek. Bu düzenlemeyle basın yayın, her türlü yayın hükümetin keyfiyetine terk edilmiş, bırakılmıştır.”

"KUZEY KORE'YE BENZERİZ"

HDP Milletvekili Garo Paylan da düzenlemenin Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümüne aykırı olduğunu savunarak “Böyle bir iklimde bu düzenlemeyi yaparsak, dünyayla olan ilişkimizde bir Kuzey Kore noktasına düşürülme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.