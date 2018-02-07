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Adnan Oktar hakkında şok iddia

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 07:40 | Son Güncelleme

Kamuoyunda “Adnan hoca” olarak bilinen Adnan Oktar tarikatıyla Akit gazetesi arasındaki gerilim artarak büyüyor

Akit TV spikerinin canlı yayında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri bu adama bir şey yapmayacak mısınız?” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmesi gündeme oturdu.

Bunun üzerine Adnan Oktar, Akitçileri “homoseksüel” olmakla suçladı. Akit'te yayınlanan haberlerde LGBTİ’yi temsil eden gökkuşağı renklerinin yer aldığını söyleyen Adnan Oktar, “Ya bir gün açın Kuran ayetlerini okuyun, bir kere de ‘fuhuş haramdır, şarap fabrikaları kapatılsın, rakı fabrikaları kapatılsın’ deyin” ifadelerini kullandı.

Akit TV’nin yanıtı ise çok sert oldu. Adnan Oktar’a yakın iki tarikat üyesinin arasında geçtiğini iddia ettiği bir ses kaydı yayınlayan televizyon, Adnan Oktar’ı grup seks yaptırtmakla suçladı.


Adnan Oktar’ın hocası konuştuAdnan Oktar’ın hocası konuştu
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararıRTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Akit TV

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kötüyü herkes söyler ama önemli olan kendinin kötülük içinde ılup olmadığı
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