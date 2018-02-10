Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi.

Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez'. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu.

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMA" YORUMU



Yayında Nur Suresi'ndeki söz konusu ayetle ilgili çarpıtma yorumlarını sürdüren Oktar, bir izleyicinin "Bayanların bacak bacak üstüne atmaları iyi bir şey değil bence, hocamıza karşı hatalı bir tavır gibi görüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler." mesajı üzerine, "Yok, bayağı yakışıyor bacak bacak üstüne atmak. Görünümü de çok estetik oluyor, çok hoş. Beylere yakışmıyor, benim kendi kanaatim ama kadın için nefis bir oturuş şekli. Çok güzel, çok estetik, kibar bir oturuş şekli." dedi. Bu sırada Oktar'ın sözlerini desteklercesine ekrana stüdyoda bacak bacak üstüne atmış, mini etekli genç kızların görüntüleri getirildi.