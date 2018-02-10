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Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 11:53 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki 'kadın-din istismarı' gerçeğini de gözler önüne serdi.

Adnan Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi.

Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez'. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu.

"BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMA" YORUMU

Yayında Nur Suresi'ndeki söz konusu ayetle ilgili çarpıtma yorumlarını sürdüren Oktar, bir izleyicinin "Bayanların bacak bacak üstüne atmaları iyi bir şey değil bence, hocamıza karşı hatalı bir tavır gibi görüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler." mesajı üzerine, "Yok, bayağı yakışıyor bacak bacak üstüne atmak. Görünümü de çok estetik oluyor, çok hoş. Beylere yakışmıyor, benim kendi kanaatim ama kadın için nefis bir oturuş şekli. Çok güzel, çok estetik, kibar bir oturuş şekli." dedi. Bu sırada Oktar'ın sözlerini desteklercesine ekrana stüdyoda bacak bacak üstüne atmış, mini etekli genç kızların görüntüleri getirildi.

"MEHDİLİK" İDDİALARI

Program, bu sözlerin ardından İngiliz derin devleti içerikli bir video ve Oktar'ın Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürdüğü ayetlerle ilgili açıklamaları ile devam etti. Programda ayrıca saat 00.54'te başlayan müzikle, mini etekli genç kızların dans ettikleri, özellikle bir genç kızın Oktar'a yakın mesafeden dans ettiği de görüldü. Bu dansın ardından Oktar, Nur Suresi'nin örtünmeyle ilgili ayeti hakkındaki yorumlarını sürdürdü.

Oktar yayında Kuran-ı Kerim ve İncil'in benzer hükümlerinin olduğunu, bunların Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürerek, Bediüzzaman Said Nursi'nin kerametlerinden örnekler verdi. Program, Mehdi hakkında, münafıklık hakkında ve Darwinizm eleştirisi içeren videoların yayınlanmasıyla sonlandırıldı.

"DİNİ DEĞERLERİ İSTİSMAR EDİYOR"

Raporda, bir ayet yorumlanırken konuşmaların arasına müzik parçalarının, aşırı dekolte giyimli kadınlar ile erkeklerin oynamasının girmesinin, bunun bir eğlence programı gibi bir arada sunulmasının dini değerlerine bağlı insanları rencide edebileceği hususunun göz ardı edildiği tespiti yapılırken, Oktar'ın Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetleriyle ilgili yorumlarının da izleyicinin dikkatini çekmek çabasından kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, "Dini değerlerin yüksek reyting elde etmek kaygısı gözetilerek istismar edildiği" değerlendirmesi yapıldı.

Üst Kurul, 6 Şubat'taki toplantısında rapora konu olan bu yayından dolayı A9 kanalına "toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden" yayınları dolayısıyla 5 kez program durdurma ile en üst düzey olan yüzde 5 oranında idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
saçma saçma haberler çıkarmayın ADNAN OKTAR süper bir insan, diyanet genel evlerden şans topundan vergi alırken sesiniz çıkmıyor ADNAN OKTAR BEY gerçek KURAN dinini anlatımca işinize gelmiyor, gidin diyanetin genel evlerdeki çalışan 200 000 kadından nasıl vergi aldığını anlatın,
bu sahtekari atın içeri.ne olduğu kime hizmet ettiği belli degil!
Bu aşşağılık insan Fetö nün farklı yüzü.
bu adam bunu yeni yapmıyor deli raporu bile var hastanede yatmış deyirmenin suyu nerden geliyor normal vatandaş yapsa çoktan içeriye atarardı demirel zamanıda bile aynı şeyleri yapmış netice aynı
bu adam çok güçlü ya da eline çok güçlü koz verilmiş. yoksa bu csaret nereden geliyor
BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ SAYIN RTÜK YETKİLİLERİ?YOKSA SİZDE Mİ KANDIRILDINIZ?
cemaatler vakıflar kapatılmalıdır. dine diyanet başkasının vermesine karşıyım. bu utmaz abd nin israilin uşagı. toplumu bozmak için çalışan ajandır.cezası verilmelidir.toplumun degerlerine sahip çıkılmalıdır.
günaydın Türkiye'm
Ben bu kanalı avrupada sanıyordum Türkiyede yayınlanıyormuş herif müslümanlıkla dalga geçiyor bu kanal kapatılmıyor kapatılmayı geçtim birileri bu kanalı yakıp yıkmıyor akp iktidarı şeriat getirecek diyorlardı avrupadan daha özgür oldu ülke ne şeriatı :D
Bu ülkede artık bunun gibi insanlar kol gezerken masum insanlara iftira atılıp hapsedilirler. Bu devir böyle gitmez.
HERKES DİNİ KENDİNE GÖRE YORUMLAYIP MENFAAT TEMİN EDİYOR.ADNAN HOCANIN TARZI DA BU.CENABI HAK KENDİNİ KORUYAMIYOR MU ?BİZ KİMİZ.
hergun Bu igrenc haberi gormekten biktim bunun haberini yaparak reyting yaptiriyosunuz haberi bile yapılmaz böyle hocanın evet hoca ama din değil açık kadın nasıl oynatılır insanlar nasıl ahlakdisi olur namus kavramının bittiğini gösteren hoca cumur başkanımıza sesleniyorum bn bayan olarak utanıyorum 17 yaşında kızımvar lütfen bu konuyada elatsin baskanima güvenim herkonuda sonsuz????????
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