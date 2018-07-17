Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ortaya çıkanlar, örgütün FETÖ ile benzerliklerini de ortaya koyuyor. Pensilvanya’da ikamet eden Gülen ile bir kolu ABD’de bir kolu İsrail’de olan iki ismin yolları nerelerde kesişti. İşte yanıtı.

1 – MÜSTEAR İSİMLE KİTAP YAZDILAR



Fetullah Gülen, 1970'lerden bu yana faaliyet gösteriyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılarında “Abdul Fettah Şahin, Saffet Senih, Şemsettin Nuri” gibi isimler kullandığı biliniyor.

Yahudilik, masonluk, Darwinizm, yaratılış kitaplarıyla uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeken Adnan Oktar da müstear isimle Harun Yahya adı ile kitaplarını çıkarıyordu.

2 – DİNLER ARASI DİYALOGCULAR



Fetullah Gülen, 2000'li yıllardan bu yana Vatikan'la yapılan görüşmeler ve sempozyumlarla dinler arası diyalogu savunuyor. Adnan Oktar da birçok sohbetinde, “Museviler bizim kardeşimizdir Hristiyan dindarlar bizim canımız, ciğerimiz kardeşlerimizdir. Benim diyalog dediğim budur” demişti.

3 – MÜRİDLERİ MEHDİ DİYE KONUŞUYOR



Fetullah Gülen, “Dünya zulümle dolduğunda mesih gelir” demişti. Örgütü de FETÖ elebaşı için“beklenen salih zat” diyordu. Gözaltındaki Oktar ise mehdiyi tanımlarken kendisini anlatıyordu ve “Mehdi özellikleri bana çok benzediği için için böyle bir çıkarımda bulunuyorlar” diye konuşmuştu.