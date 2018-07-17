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Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 07:05 | Son Güncelleme

Türkiye tarihinin en geniş çaplı soruşturmalarından biri ile operasyon düzenlenen Adnan Oktar suç örgütünün, FETÖ ile benzerlikleri dikkat çekiyor.

Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ortaya çıkanlar, örgütün FETÖ ile benzerliklerini de ortaya koyuyor. Pensilvanya’da ikamet eden Gülen ile bir kolu ABD’de bir kolu İsrail’de olan iki ismin yolları nerelerde kesişti. İşte yanıtı.

1 – MÜSTEAR İSİMLE KİTAP YAZDILAR

Fetullah Gülen, 1970'lerden bu yana faaliyet gösteriyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılarında “Abdul Fettah Şahin, Saffet Senih, Şemsettin Nuri” gibi isimler kullandığı biliniyor.

Yahudilik, masonluk, Darwinizm, yaratılış kitaplarıyla uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeken Adnan Oktar da müstear isimle Harun Yahya adı ile kitaplarını çıkarıyordu.

2 – DİNLER ARASI DİYALOGCULAR

Fetullah Gülen, 2000'li yıllardan bu yana Vatikan'la yapılan görüşmeler ve sempozyumlarla dinler arası diyalogu savunuyor. Adnan Oktar da birçok sohbetinde, “Museviler bizim kardeşimizdir Hristiyan dindarlar bizim canımız, ciğerimiz kardeşlerimizdir. Benim diyalog dediğim budur” demişti.

3 – MÜRİDLERİ MEHDİ DİYE KONUŞUYOR

Fetullah Gülen, “Dünya zulümle dolduğunda mesih gelir” demişti. Örgütü de FETÖ elebaşı için“beklenen salih zat” diyordu. Gözaltındaki Oktar ise mehdiyi tanımlarken kendisini anlatıyordu ve “Mehdi özellikleri bana çok benzediği için için böyle bir çıkarımda bulunuyorlar” diye konuşmuştu.

4 – YAHUDİLERE BAKIŞLARI DEĞİŞTİ

“Daha önce Kuran ayetlerini yanlış anlamışım sonradan Yahudilere dair bakışım değişti” diyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e karşılık Adnan Oktar da Yahudiliği artık neden eleştirmediğini şöyle anlatmıştı: “Biz Mehdi talebesiyiz, Mehdiyet yani Tevrat'ta bildirilen Moşiyah'ın, hadislerde bildirilen Mehdi'nin talebesiyiz.”

5 – İSRAİL'LE YAKIN İLİŞKİLER KURULDU

Gülen, İsrail'in kanlı Mavi Marmara baskınını değerlendirirken, “İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır” demişti. Adnan Oktar'ın”kedim” diye seslendiği Aylin Kocaman İsrail haber sitelerinden Jerusalem Online sitesine röportaj vermiş, üyeleri Tel Aviv'in yolunu tutmuştu.

6 – HEP AMERİKA'YI DESTEKLEDİLER

Gülen 1999'da ABD'yer kaçtı ve örgütünü oradan yönetiyor. Oktar da 7 Ağustos 2011 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitildiği en büyük üslerden biri olan Lackland'a temsilcisini gönderdi, Darwinizm'i anlattırdı. ABD Hava Kuvvetleri Adnan Oktar'a iletilmek üzere konuşmacıya bir madalya verdi.

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