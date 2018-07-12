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Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın "Şantaj kaseti" arşivinden sorumlu olduğu öne sürülen Yavaş'ın bu kasetlerle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi.

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 172 kişi gözaltına alındı. Operasyonu öğrenince polisten kaçmaya çalışan Oktar, kovalamaca sonucu Sarıyer'de yakalandı. Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ise operasyondan kaçarak, kayıplara karıştı.

20 FARKLI SUÇTAN ARANIYOR

Örgüte bağlı Bilim Araştırma Vakfı Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

"ŞANTAJ KASETLERİ İLE İSRAİL'E KAÇTI" İDDİASI

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar'ın "şantaj kaseti" arşivinden sorumlu olduğu öne sürülen Yavaş'ın bu kasetlerle birlikte İsrail'e kaçtığı iddialar arasında...

tarkan yavas

Firar eden Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın "sağ kolu" olarak biliniyor. Kirli işlerin kara kutusu olarak nitelen Tarkan Yavaş daha önce örgüte yönelik operasyonlarda yine kaçmayı başaran isim olmuştu.

30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın yakın çevresinde bulunan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yaptı.

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OPERASYONU NASIL ÖNCEDEN DUYDU?

Firar etmesine karşın, operasyonun ardından Euronews'e konuşan Tarkan Yavaş, Türkiye'de yaşadığını ve başka bir yere gitmediğini savundu. Yavaş, "Adnan Oktar hocamızın İngiliz istihbaratına yönelik iki cilt kitabı çıktı. İngiliz derin devletinin yapmış olduğu oyunlar ile ilgili ve Türk milletine karşı, dünyada birçok millete karşı yaptığı zulümle ilgili kitapları çıktı. Hemen ardından Türkiye'ye İngiliz istihbaratının önemli insanları gönderildi ve ben Bilim Araştırma Vaktı Başkanı olarak bu konuda önce 1 Haziran'da daha sonra 28 Haziran'da bu kişilerin gelmesi ile vakfımıza karşı bir komplo hazırlığı olduğunu zaten duyurdum. Ve bunu da kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım." ifadelerini kullandı.

Ancak Tarkan Yavaş polis tarafından aranmasına karşın şu ana kadar emniyet güçlerine teslim olmadı.

KİMLER KORUYOR?

Adnan Oktar örgütünün "kara kutusu" olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın aylardır gizlilik içinde yürütülen operasyondan nasıl haberdar olduğu ve firar etmeyi nasıl başardığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yavaş'ın İsrail İstihbaratı ile yakın temas halinde olduğu, Tel Aviv'e sık sık ziyaretlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Örgütün kara kutusu Yavaş'ın, operasyon düzenleneceği bilgisini İsrail istihbaratından mı aldığı merak konusu oldu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
$ 5 oldu.€ 6 oldu.bırakın bu boş işleri.ekonomiye bakın siz.
Operasyonları fuat avni biliyordu ısrail biliyor abd biliyor buna bir el atmak gerek
Kerhanenin müşterileri her kimse şayet kaçmışsa oktari yarın bırakırlar anlasirlar
Emniyrtte köstebek mi var yada,Feto ile isbirligimi bilemedim simdi
seloya da operasyon yapıldı ama bu kadar gündem olmamıştı ve sadece o alınmıştı. alacan başı bırakacan deli dumrul gibi gerisini be halt yerse yesin
ortada şantaj kasetleri var demek ki. bu adamlar kesin olmayacak birine şantaja başladı arkasından operasyon yapıldı. acaba şantaj yapılan kim ve şantaj konusu ne??
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