HABER

Afrin'de şok görüntüler! Terör örgütü YPG'nin gözü döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Afrinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, halkın ilçe merkezinden çıkmasını engellemek için bu sefer sivillerin araç konvoyunun önünü hendek kazarak kapatmaya çalıştı. Yaşananlar, TSK'nin IHA'lari tarafından görüntülendi.

Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

ıha

AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.

ypg

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

afrin

Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi. TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin YPG PKK sivil afrin görüntü

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise, yeni klibinde mont giydi!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Abi vurun hepsini işte ne bekliyorsunuz fırsat bu fırsat hazır toplanmışlar ihalar zaten silahlı artık 2 füze attın mı domuz gibi geberir hepsi
@ilhanyumruksavar lan manyas senin dediğini gavurlarda yapmaz içlerinde sivil var türkiyenin adını lekeliyorsun manyas
@ilhanyumruksavar Korkaklar sivillerin ardına saklanmaya çalışıyor. Sırtlarını bunlara yaslayanlara ve bunların ittifak ortaklarına kapak olsun. Ordu millet el ele iyi sallıyoruz. Öyle sallanmaz böyle sallanır...
köpek gibi korkuyorlar siviller gidecek diye
havadan.. bildiri dağıtmak.. lazım.. oradaki.. halkı..... uzaklaştırmak.. gerekir.. pislikler... insanları kalkan..olarak kullanıyor..
çoluk çocuk olmasa doğuranıda doğurtanıda ateşe vereceklerde çocuklar en hassas noktamız insan kalmamıza sebep olan o meleklerin günahı yok..
Şu sivilleri ayrıştırıp hepsini imha edeceksin yok mu bunun çaresi
sayin kiymetli degerli mühendislerimiz artık füzeler gibi kordinatli hedefli mermi yapma zamanı gelmedimi bu sizin icin zor birşey olmasa gerek SIHA yukaridan sivillere zarar verenleri vuracak hadi Allah yardimciniz olsun
Bizi bakmayın bombalayın burayı biz ŞEHİT oluruz ama on misli kelle alırız diyen koca yürekli komutana selam olsun kavgada yumruk sayılmaz vurun alayını vurun çok olsa onlarda ŞEHİT olurlar bir daha bu kadar kalabalığı nasıl denk getirirsiniz..!
Teröristlerin siviller üzerindeki bu caniliklerini kesinlikle iyi arşivlemek ve görüntülerini dünya kamuoyu ile hem de sıcağı sıcağına paylaşmak gerekir. Kim sivil masum insanları koruyormuş iyi anlatılmalı. Ancak her şey zaten ortada. Bu hain ve çok yönlü tehditi tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadeleye itlafa devam Allah'ın izniyle.
Diğer Haberler
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Mehmetçik Afrin'e bu marşla yürüyecek! 'Aslan Mehmetçik'...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel altın fiyatları

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 15 Mart Perşembe güncel döviz kurları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.