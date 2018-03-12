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Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir askerin şehit olduğunu ve 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİT ATEŞİ ORDU'YA DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (26) acı haberi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Ordu'nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, 1 yıllık evli olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Cinderes bölgesinde görevdeyken el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Taner Kart'ın acı haberi Ünye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ünye Kaymakamı Hüseyin Güney ve askeri yetkililer Nurlu ile İlhan Kart çiftine acı haberi verirken, şehidin baba evinin olduğu sokağada Türk Bayrağı asıldı. Şehidin eşi Ayşe Kart'ın İstanbul'da olduğu, kendisinin Ünye'ye geleceği belirtildi.

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Afrin şehit

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
vermeyin şu şehit haberletini gizleyin yüreğim dayanmiyor
RABBİM GANİ GANİ RAHMETLER EYLE İNŞALLAH Amin. sizler sayesinde Bu MİLLET Rahat bir hayat yaşıyor KAHRAMANLAR
ALLAH yardımcıları olsun. ailelerine sabır versin devlet büyükleri anca bagırsın çagırsın kavga etsin mehmetciklerimiz orda ?
kardeşim seni tanımak çok güzeldi allah mekanını cennet eylesin
kahır ettik mi hakikaten
bir askerimiz polisimiz şehit olduğunda haber kanallarında ve ülke gündeminde en fazla 10 dakika gündemde kalıyor ama bir zengin öldüğünde günlerce onu dinliyoruz ülkemizde fakir olmanın bedeli sanırım
Hadi bakalım 2 gündür ağlıyıp sızlıyan sanatçıları şimdi de görelim.
AFRİN OPERASYONU BUĞÜN YAPILMAZSA 20 SENE SONRA GENE YAPILIR YAPILMAK ZORUNDA KALINIR ama ÇOK GEÇ KALINIRDI ADAMLAR DİBİMİZDE PKK DEVLETİ KURARLAR VE TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEP EDECEK GÜCE ULAŞIRLARDI ama AFRİN OPERASYONU İLE BU İMKANSIZ HALE GELDİ HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI HAYALLERİ KABUSA DÖNDÜ
Kalleş teröristlerin kökünü mertçe kazıyan Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun.Allah şehitlerimize rahmet eylesin.
amam şehit haberi yapmayın akp oy kaybeder!!!
Allah rahmet eylesin Şehidimize,Allah ım koru Askerimizi,,,canlarımız ne olur dikkat edin,emin olmadan adımlar atmayın acele etmeyin kim ne derse desin.onun bunun bir şey demesinin hiç bir önemi yok,,,yeterki Sizlere bir şey olmasın sağlıklı bir şekilde adım atın,,,Allah yardımcınız olsun inş.
güzel kardeşim benim
İNŞALLAH FAZLA DEĞİLDİR.ALLAHIM ŞEHİDİMİZİN MEKANINI CENNET EYLESİN KEDERLİ AİLESİNE SABIRLAR VERSİN.DEVLET BÜYÜKLERİ KOLTUKLARININ SEVDASI UĞRUNA DALAŞMAYA DEVAM MEMLEKET ŞEHİR İLÇE GEZMEYE DEVAM ETSİN...
Başaranların kızı ölmüş şehitlerimizin ne önemi varki Türkiye Başaranların yasını tutuyor,bu şehitlerimizin kanının hesabını diğer dünyada cok zor verecez ..
allah rahmet eylesın diyecek bır kelıme bulamıyoruz
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