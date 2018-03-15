Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şu açıklamayı yaptı:



''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ



Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın şehit haberi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk Apartmanın'da oturan annesi Hemra Cömert'e askeri yetkililer tarafından bildirildi. Sağlık görevlileri evin önünde hazır bekletilirken, şehidin Afrin'e göreve gitmesinin ardından eşinden ayrı olan Hemra Cömert'in Kayseri'ye gelerek, bekar olan oğlunun evinde kaldığı öğrenildi. Erzurum'daki şehit babası Zeki Kır'a da acı haber askeri yetkililer tarafından bildirildi.

Ağustos ayında üsteğmen rütbesine yükseleceği bildirilen Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın, Erzurum'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini iletti.

Şehit Muhammet Kır'ın yarın doğum yeri Erzurum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.