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Afrin'den yeni görüntüler! Teröristler evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 13:48 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Hatay, Reyhanlı ve Kilis'te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri İHA'lar tarafından görüntülendi.

Afrin'in batısındaki Cinderes'in kenar mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir aracın etrafında sivil kıyafetli üç terörist görülüyor. Bu sırada, uçaksavar yüklü bir araç da teröristlerin yanına yaklaşıp kısa süre bekledikten sonra buradan ayrılıyor.

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Teröristler, top bulunan aracı Türk topraklarını hedef alacak şekilde konuşlandırdıktan sonra atış ayarı yapıyor. Hedef gözeterek atış yapan teröristler, bulundukları bölgeden hızlıca uzaklaşıyor.

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İHA tarafından adım adım takip edilen teröristler bir süre sonra YPG/PKK'ya ait örgüt karargahına ulaşıyor. Örgüt karargahında başka teröristlerin de bulunduğu görülüyor.

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Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

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İHA'lar tarafından takip edilen ve görüntülenen teröristlerin saldırı sonrası saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

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24 GÜNDE AFRİN'DE TÜRK TOPRAKLARINA 98 ROKET HAVAN ATILDI

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK PYD Zeytin Dalı Harekatı Afrin Afrin operasyonu TSK

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
"Teröristler sivilleri Kalkan yapmaya devam ederde Bizde; siviller zarar görmesin die çok fazla Şehid vermeye başlarsak; işin sonu, Bizim anamız ağlayacağına onların anası ağlasın durumuna gelebilir" demiştik hayırlısı olsun bakalım Milli piyade tüfeğimiz Cepheye gönderilirken bile Reis e ve Millete laf çakma derdine düşüp "Hani AK kefenliler" diyen Soysuz ve Onun o kusmuğunu beğenme yarışına giren puştlar Bugün Tankın Üzerinde RABİA İşareti yapan Aslan Mehmetçiği görünce gerçekyüzlerini birkez daha ortaya çıkardılar REZİLOĞLUREZİLLLER! nemal olduğunuzu Biliyoruz
helal olsun mehmetçiğe nokta atışı
Cok keyifli bunlari vurmasi:)
SİHA larla vurun işte İHA ları niye gönderiyorsunuz. attıkları o bombalar yüzünden masum insanlar ölüyor. gönder silahlı insansız hava aracını direkt imha et işte.
Elimize sağlık ..
bu görüntüleri hedepeli ve cehapelilere izleteceksin amma o zihniyet gene inanmaz
@hdemirtasli Zaten izleyip zorlarına gitmiş ki mesajını beğenmemişler :)
işte bu kadar koçum ininizden çıkın
ellerini öpüyorum ;o pislikleri tespit eden iha personelinin ve tam isabet atışla onları cehennemin dibine gönderen askerlerimizin. vatan size minnettar,allah yar ve yardımcınız olsun.
Filmin sonu muhteşem. Allah'tan Milli silahlarımız var.
ben olacağım o köyü komple haritadan silerim. nükleer bomba atar ot bitmez yaparım. abd japonya ya atom bombası atarken sivil halkmı ayırt etti?
@alakel Biz ABD li değil Türk'üz. Türk'ün kitabında da çoluk çocuğu, silahsızı öldürmek yazmaz. Önce bunu bir anla. Hainleri gerektiği şekilde cezalandıran şanlı ordumuzla gurur duyuyoruz...
Ağzında içeri sokun o bombaları çakalların. Elinize sağlık.
Bu günlerde REİS gibi bir devlet adamının ülkemizin başında olması ALLAH ın bir lütfu
10 numara 5 yıldız..işte bu..
Allah'ına kurban bu siha ları yapan ellerin.
106 lık geri tepmesiz top la atış yapıyorlar bazı parti liderleri afrine de gideriz diyorlar ne duruyorlar acaba
hayırda top atışı yaparken yapmadan neden hemen vurmuyorda ?
@onlyman42 cünkü 3 piyon yerine topunu indirmek daha zevkli olmuş
made in USA terör
tek yorum : edersen hainlik gelir boğar seni demir yumruk demiş bir bilgin .......
hani teröristler aileleri ile beraber teslim oluyorlardı...
Aslanlarım nasıl vurmuşlar teröristlerin girdiği deliği. Sizi yaratan Allah'a kurban olayım. Allah yar ve yardımcınız olsun.
BOMMM!...paramparçaaaa....
Çok güzel takip ve atıştı tebrikler.
evet devlete tsk ya inanmayanlar buyrun iste.
Kurana göre ancak bizimle savaşalarla savaşmamızı emir ediyor Allah. Lütfen Askerimiz, sivillere birşey olmasın. Ancak öyle onların kabini kazanıp, o bölgeye daim huzur getirebiliriz!! (Bakara 190-194)
türkiyeden kobaniye geçerken kullandıkları bu top taşıyan jiplerden bayağı vardı..şimdi kiralık katil tutup adam öldürsem katil suçlu ben suçsuz mu olurum..bunlar kiralık katil asıl bunları tutanları cezalandırmak lazım.silahı değil tetiği çekdireni de cezalndırmak lazım neye mal olursa esas suçlu abd dir
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