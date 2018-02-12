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Afrin'e doğru yola çıktılar!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen Milli Piyade Tüfeği’nden (MPT-76) 4 bin 500 adeti, bugün düzenlenen törenin ardından Arfin’de operasyona katılan Mehmetçiklere gönderildi.

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası’nda düzenlenen törene Vali M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Zakai Tufan, yöneticiler ve işçiler katıldı.

Tören işçilerinin ellerindeki MPT-76 tüfekleriyle sık sık havaya ateş açmaları ve bölücü örgütü PKK aleyhinde slogan atmalarıyla başladı. Burada konuşan Vali Haktankaçmaz, “Millet olarak kenetlendiğimiz milli duygularımızın kabardığı bir dönemden geçiyoruz. Afrin'de kahraman güvenlik güçlerimiz ülkemizin, devletimizin milletimizin bizlerin güvenliği için orada kahramanca terör örgütlerine karşı çarpışıyorlar. 80 milyonun her bir ferdi farklı farklı kulvarlarda, farklı şekillerde ve oradaki mücadeleye destek oluyor. Kimisi yaşlı annelerimiz, ninelerimiz hocalarımız duaları ile destek oluyorlar. Bugün MKE Silah Fabrikası olarak orada çarpışan kahramanların en büyük yardımcısı gurur kaynağı üretilen Milli Piyade Silahlarımızın teslim töreni için buradayız” dedi.

BUGÜNE KADAR 11 BİN SİLAH GÖNDERİLDİ

Silah Fabrikası Müdürü Oçakcıoğlu da, bugüne kadar MPT-76 tüfeğinden Mehmetçik için toplam 11 bin adet silah gönderildiğini ve Mart ayı içinde de 5 bin adet daha gönderileceğini söyledi.

Daha sonra işçiler MPT-76 silahları ile havaya ateş açtı ve duaların ardından TIR’lara yüklenen 4 bin 500 adet MPT-76 tüfeği Afrin’e gitmek üzere yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin kırıkkale MPT-76 silah

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bende sandimki ak kefenliler klavyeyi birakip afrine yola cikmislar
bir silah dahi üretemiyor diyen ana muhalefet başındaki muhterem beyfendi gör gör bak aslanlar gibi üretiyoruz be helal olsun makine kimya endüstrimiz
Atılan her mermi bir pkk lı alçağa isabet eder inşallah, hiç bir mermimiz boşa gitmez inşallah.Allah Ordumuzun yanında olsun, düşman kurşunu ndan esirgesin mehmetçiğimizi .Dualarımız sizinle kahramanlarımız...
bu silahlar başka ellere geçmesin aman ha
Allah'ıma şükürler olsun bu işte bizim gurur kaynağımız Rus kaleşnikof Alman g3 u artık yeter kendi malımızı kendimiz üretiyoruz rabbim o silahları kullanan kardeşlerimize yardım etsin
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