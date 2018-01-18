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Afrin YPG’den temizlenirse 500 bin Suriyeli geri döner

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 3 dakika sonra

Özel Kuvvetler eski subayı ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, “Afrin operasyonu neden önemli?’’ sorusunu cevaplandırdı. Yarar, “Afrin PKK/PYD'den temizlenirse, teröristlerin Amanoslar üzerinden yurt içine sızması sona erer. Türkiye'deki bombalı saldırıları gerçekleştirenler Afrin'de eğitiliyor'' dedi.

Afrin YPG’den temizlenirse 500 bin Suriyeli geri döner

Sözcü'nün haberine göre, Yarar, 70 şehit verilen Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde istikrarın korunması için de, Afrin operasyonunun şart olduğunu belirtti. Afrin operasyonunun 3 önemli sonucu olacağını belirterek, şunları söyledi:

1 – TEHDİT BİTER: Türkiye'deki terörist faaliyetleri organize edenler Kobani ve Afrin'de yetiştirilip Amanos Dağları üzerinden yurt içine sızıyorlar. Hem bomba eğitimi alıyorlar, hem de ekipman Afrin'den sağlanıyor. Teröristler Hatay'a sızıp, Gaziantep ve Maraş'a kadar da uzanıyor. Türkiye'de çok cana mal olan büyük bombalı saldırılardan sonra yakalanan militanlar ifadelerinde, Afrin'deki kamplarda eğitildiklerini açıkladılar. Afrin operasyonu, Türkiye'yi tehdit eden bu terörist unsurların yok edilmesi için şart.

2 – STRATEJİK ÖNEMİ VAR: Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016'da başlattığı ve 70 şehit de vererek başarılı bir biçimde sonuçlandırdığı, Fırat Kalkanı Operasyonunu ile bölgeyi temizledi. Buradaki huzurun korunması için de Afrin operasyonu şart. Çünkü Afrin ‘de yetiştirilen militanlar, Fırat Kalkanı bölgesinde temizlenen Elbab-Azez-Cerablus hattında tesis edilen huzuru da tehdit edip, oralara yeniden sızma girişiminde bulunuyor.

3 – TARIM BAŞLAR: Afrin'in temizlenmesi, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Hatay civarında yaşayan 400-500 bin Suriyeli göçmenin de ülkesine geri dönüşünü sağlar. Terörist faaliyetler nedeniyle, arazilerde sürdürülemeyen tarımsal faaliyetler de yeniden başlar.

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Anahtar Kelimeler:
Özel Kuvvetler Afrin Mete Yarar

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
bu palavracı ya inanacak kimse var mı?
Akp nin destekçisi.Menbiç te amerika var.Hadi orasını temizleyin önce desene.
siz chPKK lilara soylemiyo zaten
@eyurtlak sırayla, bekle gör. menbiç de temizlenece, senin gibi hainlerde bu ülkeden temizlececek
Bizim yıllar önce söylediğimizde buydu Reisin Suriyede ki tek hatası, Güvenli Bölge için ABD ile hareket edebileceğini hesab etmesiydi ABD nin amacı zaten Türkiye yi sıkıntıta sokmaktı Böyle bir harekatada Hiç yanaşmadı o yüzden Cerablus ve El Bab ta ki gibi Güvenli bölgeyi Biz kurmalıydık Suriye de karışıklıklar iç savaşa döndüğünde ve İlk Mülteciler Türkiyeye gelmeye Başladığında Girecektik Suriyeye gecikme sebebi 15 Temmuzda belli oldu ABD Köpekleri temizlenince Neler YApabildiğimizde Ortada
@palermo544 chp'ye sor mülteci politikanız nedir : bop habur davul zurna ayakkabı kutuları paralar
gönderin gitsin hepsi avrupaya
inş akp li bakan gitseler de göndermeyiz diyor :)) bayramda giden şimdi de gider güvenlik sorunları yok rahatları yerinde
Bunları davet eden yok ki,savaştan kaçan her kim olursa olsun ondan hayır gelmez.birde müslümün olacak bunlar,savaşta ölen kişi şehitlik mertebesine ulaşır ama bunlarda nerden bir mantar tabancası patladamı doğru Türkiye sınırında alıyorlar soluğu.
@rastgele1958 mantar tabancası patlayınca sen soluğu nerde alacan?
Sen necisin bilinmez ama, geriye kalan 4,5 miyon mu büyük yoksa 500 bin mi. büyük ölçüde derken kafan karıştı sanırım
milletin artik burda isi gucu evi arabasi var nereye gidiyorlar
bkle gıderler cogu vatandas oldu zaten 2019 da padısahımız bellı olsun bekle gıdeler bole enayı bı ulkeyı nerde bulacaklar ayda 1.400 maas ureme bası para gerı odemeksızın 1200 tl burs tum ıhtıyacları bedava unıversıteye gırıs beles bole enayı bı ulke dururken gıderler bekleyın sız daha akplılerden kızlarını ısteyecekler nereye gıdıorl ummet bunu gerektırr:D
inşallah...
BUNLARAN VATANINA HAYIR GELMEMİŞ BİZE İSE BİZE ZARARLARINI DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM EN KISA ZAMANDA DEF EDİLMELERİ GEREKİRLER
Terör uzmanıymış. Ne terör uzmanı. Hangi öngörüsü tuttuki bu tutsun. Birilerine yaranmak için konuşuyor.
5 MİLYONDAN 500 BİNMİ DÖNER BABAYI DÖNERLER BURADA Kİ RAHATLIK NEREDE VAR SALLA MEYDAN BOŞ TABİ
Bu yalaka yalancının söylediklerini yıllardır sokakta top oynayan çocuklar söylüyor, bu açıklamaların haber değeri yok
akape yalakası manipüle ediyor savaşı haklı çıkarmak için !!!!
bir kere Afrin halkı yerini terketmedi sen Suriye içinden gelen araplara kürt topraklarını mı peşkeş çekeceksin babanın malı mı buralar bol keseden at halkı askeri operasyona inandırmak için takla atıyorsun
ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ TÜRK POLİSİNİ ASKERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMI SAYIN BAHÇELİYİ BAŞBAKANIMI KORUSUN GÜCÜMÜZE GÜÇ KATSIN.
Doğru söylüyor. Teröristler toprak sahibi olsun diye biz milyarlarca dolar harcayıp o topraklarin insanlarını besleyemeyiz.
İŞİD, Tehdidi kalmadı, 6 milyon Suriyeli için Sürekli zam yaparak kaynak yaratıp besliyorsunuz, GIDA, GİYECEK ve PARA DESTEĞİ veriyorsunuz... 2019 seçimlerinde vatandaşlık verip oy deposumu yaratacaksınız kendinize....
ne suriyelisi ne afganlısı nede müslüman kardeşler ülkelerine dönmezler türk emekçisi vergilerle size bakar diye teminat almış gibiler gidecek olan türkiyede dilenmez çöp toplamaz yan gelip yatmaz ülkesi olsa gider savaşırdı hah ha hah ha
chpkk lilar hemen kankileri pkk yi korumaya gecmis mete yarar i tanimadiklari belli
gidecek en fazla %10 suriyeli var oda malı mülkü orda kalanlar diğerleri gitmez geri teröristlerden temizlenmesi bizim açımızdan iyi lakin en az 10 km lik tampon bölge oluşturulmadan suriye sınırında 3-5 yıl sonra gene herşey aynı olur ya afrini kendimize bağlayacağız yada tampon bölge oluşturulmalı ama abd olmadan yoksa kan durmaz oralarda
şarlatan sıfat & ad mallarını ya da kendi bilgisini, niteliklerini överek saf insanları aldatan, dolandıran (kimse).
teröre son vermekm,i istiyoruz?... o zaman ne duruyoruz? bu arada kendi sınırlarını kontrol edemeyen ve oralarda terörist lerin hazırlanıp türküyeyi devamlı terör ve tehdit altında bırakan sözde ülkelerinde bize karşı hiç söz söyleme hakları yoktur. türküyenin kendini koruma hakkına devamlı tehdit unsuru olan ve devamlı türk askerini şehit eden unsurları betARAF ETMEYE HAKKI VARDIR. ASLINDA, BEN geleceğim geliyorum ha şurdan greceğim burdan sizi vuracağım demeye ve uyuyan sırtlanları uyandırmaya ne lüzum var gireceksen girmelisin vuracaksan vurmalısın.
chp ye chpkk diyoduk kizan chpkk lilar partinize sahip cikin once ermeni oldunuz pkk li oldunuz fetosever oldunuz bi vatansever olamadiniz
@tahsin.ozkara chp li değilim ama bir chpli 1000000000000 akpli eder onuda biliyorum
ya arkadaşlar güzel söylüyorsunuz ama düşman belli değilki tam bir kurtlar vadisine dönüşmüş suriye adamlar ne yapsın
türkiyede 3 milyon 500 bin suriyeli var ypgdnmi kaçtılar harbice .işidden dimi.yazıklar olsun belki tayyıp bey iyi biridir aslında .sizin gibiler onun beynini sağ sol etniz.innki eyer afrini vursak.doğuda ki batodaki en az %20 kürd oyunu kayıp ederiz.buda al tayıp beyin ölümü demek bence .hepten senin gibi bu tvlerin ekranlarından yanlış muhasebelerinizden dolayıdır bence.mhp nin zaten oyu kalmamışki%4.ama kürdlerden en az % 50 kayıpları olur.alsana reis gitt dimi.mhp eile onu kimler birleştirmişse .obnlarm tayyıp beye bence tuzak yaptılar.% 3 alır mhpden.%50 kürtlerin oyunu alırdık.aldsana ma
Savaş süresince suriyenin en huzurlu köşesiydi dolayısıyla 2 milyon insan başka yerden buralara göçtü şimdi orası savaş alanına dönecek buraya göçenler bize gelecek 500 bin gidecekse 2 milyon gelecek.kürtlerin özerkliğini verip bu kan gölünü kurutun çevrede dostluk çemberi yaratıp ileriye bakın kin kan ölüm nereye kadar. hem yerli muhlifleri buraya sürgün ederek HDP baraj altı olur. BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULUR.
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