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Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 22:47 | Son Güncelleme 5 saat önce

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Afrin operasyonunda şu ana kadar en az 260 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. TSK en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'nın basın açıklaması şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Çok güzel. Artarak devamını bekliyoruz.
Maşallah. Allah kazancınızı arttırsın Mehmedim.
maşallah Aslanlara. kökünü kurutana kadar devam inşallah. Allah ordumuzu muzaffer yiğitlerimizi kuvvetli eylesin. HER TÜRK ASKER DOĞAR!!
ÖSO askerinin kayıpları belli mi ?
Herşeyin Hayırlısı..
Çok az onlarca füze,top atışı,kara harekatı şimdiye o konuslanan 1000 terörist temizlenmiş olmalıydı,260 sadece f16 ların vurduguyla ölmüş olmalıydı,verilen koordinat yanlış o halde,yanlış yonlendiriyor askerimiz,kumpasa dusmeseler bari,Allah yar ve yardımcıları olsun
Allah askerlerimize kuvvet versin, dualarımız onlarla..
Allah güç kuvvet versin Afrin'de bulunan ve tüm silahlı kuvvetlerimize ????????
Neden ÖSO askerlerinin haberleri yok onlar şehit olmuyorlar mı..önden gidenler onlar..sayısı çok fazla diye mi şehit sayılarını vermiyorlar ÖSO nun?
sayı bugün 260 olur yarın 2600 mesele o değil ABD nin BOP planlarını nasıl PARAMPARÇA ettiğimiz kuzu gibi tıpış tıpış gelip "YAPMAN ETMEN" demelerinden belli mızıkçı bir Millet değiliz ama Bu Millete oyun oynayanın OYUNUNU BOZARIZ
çok az o kadar bomba atıldı kara harekatı yapıldı ???? bangır bangır geliyorum derseniz hepsi sığınaklara geçer
Tüm teröristler bitene kadar devam yoksa ortadoğuya huzur gelmez
Kim durabilir sizin karşınızda bu inanç bu cesaret oldukça Allah yar ve yardımcınız olsun
o 30000 nerdeyse hepsini bulun inşallah. yeterki masaya oturup bırakmayın
Kimse Kan Dokulsun Istemezdi Fakat Bizden dökülen Kanlara Bu Rakkamlar Az Bile
Helal olsun aslanlarım
Allah ordumuza zeval vermesin.
o zaman iki üç gune dunyada terörist kalmaz bu hizla giderseniz
insaallah oyledir .. nasil sayilabiliyor daglar taslar bombalandi
DOSTA GUVEN DUSMANA KORKU SAL TÜRKİYEM
FETÖ PKK PYD ABD İSRAİL İNGİLTERE SIRAYLA GİDİYORUZ HEPSİNİN KÖKÜNÜ KAZIYCAZ ALLAH'IN İZNİYLE
Siyasi Görüşünüz Ne Olursa Olsun Devletimizin Askerimizin Polisimizin Her Zaman Arkasında Durmamız Lazım Kardeşim !
Sayı az diyenlere sormak istiyorum . Hayatınızda kaç kez sınırötesi operasyonda yer aldınız ?
ALLAH sayılarını arttirsin....
Allah'ım Şanlı​ Devletimizi Şanlı Bayrağımızı her daim muzaffer eylesin.Yüce Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.Katil pkk pyd katliyamlar ile işgal ettiği topraklarda döktüğü kanlara boğulacaktır.
Sizin allahınıza kurban olayım kahramanlar.
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