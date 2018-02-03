Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin’i dört yandan kuşatan ve çeperden çekirdeğe doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), stratejik yerler alınıp çeperdeki terör hedefleri yok edildikten sonra Afrin merkezinde zorlu bir meskûn mahal mücadelesine hazırlanıyor. Güvenlik toplantılarında yapılan planlamalara göre; Afrin’de meskûn mahal operasyonu için Güneydoğu’da, özellikle Diyarbakır Sur’da deneyim kazanmış özel birlikler, MAK’lar ve METİ timleri kullanılacak.

JÖH’LER VE PÖH’LER KULLANILMAYACAK

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Ankara’daki harekât merkezinde yapılan değerlendirmelerde ve güvenlik toplantısında, bu bölgede iç güvenlik harekâtında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin kullanılmaması kararlaştırıldı. Uluslararası alanda Türkiye’yi zor duruma düşürmeye yönelik girişimleri bertaraf etme ve meşruiyet tartışmasına engel olma açısından böyle bir karar alındı. Türkiye’nin kendini savunma hakkı kapsamında gerçekleştirdiği bu meşru terörle mücadele operasyonunda bu nedenle, TSK’nın dış operasyonel birimleri kullanılacak.