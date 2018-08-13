AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyor

ABD’nin tutumunu eleştiren Turan, “Tweetle güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır. Türkiye çok büyük badireler atlattı, bunu da atlatacaktır. Taşlar yerine en kısa zamanda oturacak kuşkusuz. Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer dediğinde’ bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır. ABD bu dayatmacı üslubundan vazgeçmezse bir gün hakikaten yanında tek müttefik olarak dolar ve havada uçan üç beş uçağını bulacak” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Turan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;
Ekonomilerde belirleyici tek değişken kur değildir. Son dönemde tırmanan kura bakarak Türkiye ekonomisi hakkında felaket senaryoları üretmek iyi niyetle bağdaşmaz. Nitekim dolardaki seyrin tetikleyicilerini de milletimiz gayet iyi görüyor. Kur eskiden uluslararası piyasalarda belirlenirken şimdi adeta Twitter’dan belirlenir oldu ve şimdilerde manipülasyon aracı olarak kullanılıyor. Tweet’le güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır. Türkiye çok büyük badireler atlattı, bunu da atlatacaktır. Taşlar en kısa zamanda yerine oturacaktır. Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer’ dediğinde bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır. Unutmamak lazım ki: bu millet izan ve irfan sahibidir ve bu oyunu da bozacaktır. Büyüyen Türkiye olacaktır
Uluslararası hukuk ve anlaşmalara bakılırsa ABD ve Türkiye’nin iki eşit ülke konumunda bulunduğu görülüyor. Ayrıca ABD ve Türkiye’nin dost ve müttefik iki ülke olduğu da tarihsel süreç içerisinde çokça vurgulanmıştır. Durum böyleyken Türkiye’de henüz yargılaması devam eden bir vatandaşı hakkında ABD’nin yaygara koparması ve türlü yaptırım kararları alması kendileri adına hazin bir durumdur. ABD hukukun üstünlüğüne mi inanmaktadır yoksa kendi üstünlüğüne mi? Bu bağlamda iki bakanımız hakkında alınan yaptırım kararı bizim için yok hükmündedir. ABD’de Trump yönetimiyle beraber dayatmacı üslup ivme kazandı. Çin ve AB ile olan ticaret savaşları ya da şimdilerde tekrar İran’la olan sorunlar. ABD bu dayatmacı üslubundan vazgeçmezse bir gün hakikaten yanında tek müttefik olarak dolar ve havada uçan üç beş uçağını bulacak.
ABD’nin elebaşı Gülen ve diğer örgüt mensupları için kılını kıpırdatmaması maalesef iki hususa işaret etmektedir: Ya ABD, Türkiye’de yaşanan bu hain darbe teşebbüsünün işbirlikçisi ya da azmettiricisi konumundadır. Ya da ABD terör sözcüğünün tanımını kendi tekeline almıştır ve işine geldiği gibi yorumlamaktadır.
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