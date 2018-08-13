AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Ergence tavırlar ABD’ye yakışmıyor

ABD’nin tutumunu eleştiren Turan, “Tweetle güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır. Türkiye çok büyük badireler atlattı, bunu da atlatacaktır. Taşlar yerine en kısa zamanda oturacak kuşkusuz. Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer dediğinde’ bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır. ABD bu dayatmacı üslubundan vazgeçmezse bir gün hakikaten yanında tek müttefik olarak dolar ve havada uçan üç beş uçağını bulacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Turan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Ekonomiye yönelik dış saldırıları ve döviz artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ABD’nin tutumuna bakışınız nasıl?

Ekonomilerde belirleyici tek değişken kur değildir. Son dönemde tırmanan kura bakarak Türkiye ekonomisi hakkında felaket senaryoları üretmek iyi niyetle bağdaşmaz. Nitekim dolardaki seyrin tetikleyicilerini de milletimiz gayet iyi görüyor. Kur eskiden uluslararası piyasalarda belirlenirken şimdi adeta Twitter’dan belirlenir oldu ve şimdilerde manipülasyon aracı olarak kullanılıyor. Tweet’le güya ayar vermek Trump’a yakışır mı bilmem ama, bu ergence tavırlar ABD’ye yakışmamaktadır. Türkiye çok büyük badireler atlattı, bunu da atlatacaktır. Taşlar en kısa zamanda yerine oturacaktır. Kaptana güveniyoruz. Nasıl 2008’de ‘kriz teğet geçer’ dediğinde bu ifadeyi hafife alanlar mahcup olduysa, bugün de ABD’nin bu yanlış tutumu karşısında heyecanlananlar sonunda mahcup olacaklardır. Unutmamak lazım ki: bu millet izan ve irfan sahibidir ve bu oyunu da bozacaktır. Büyüyen Türkiye olacaktır