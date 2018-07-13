AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

Binali Yıldırım başkanlığında ilk kez toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 16 Temmuz tarihinde Meclisin çalışması, komisyon üye sayısının belirlenmesine ilişkin öneri kabul edildi.
Öneriye göre Meclis Başkanlık Divanı'nın 20 kişiden oluşması, Dilekçe Komisyonunun 12, Bütçe Komisyonunun 30, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 17, diğer komisyonların 26'şar üyeden kurulması ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımı belirlendi.
Belirlenen üye sayılarına göre AK Parti artık komisyonlarda salt çoğunluğu sağlayamıyor. MHP’nin itiraz ettiği konularda AK Parti’nin herhangi bir yasa taslağını, teklif olarak Meclis Genel Kurulu’na sunma imkanı da artık kalmadı.
İşte o sayılar:
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