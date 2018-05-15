AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İSRAİL'İ KINADI 

"ŞİDDETLE KINIYORUZ" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, partililer ile vatandaşlar Beyazıt Meydanı'nda toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Beyazıt Meydanı'nda basın açıklamasını okudu. Şenocak, "Amerikan Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. ABD bu girişimiyle Birleşmiş Milletler'i, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki itilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve İslam İş Birliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Orta Doğu'da kan ve gözyaşını artırmakta, kaosu derinleştirmekten başka amaca hizmet etmeyecektir. Bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin onurlu davalarını savunurken, İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in şu ana kadar 60'a yakın Filistinli kardeşimizin şehadetini ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz" dedi. Ak Parti İstanbul İl Başkanı basın açıklamasına şu şekilde devam etti:

"FİLİSTİNLİLER ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

"Böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha haykırıyoruz. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletler'i zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İş Birliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini, kararlılıkla sürdürecektir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve vicdansız yaklaşım ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arasında yalnızlığa mahkum ederken işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Kudüs, müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, cumhurbaşkanımızın mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir "

Görüntü Dökümü:

- Beyazıt Meydanı'nda toplanan partililer ve vatandaşlar

- Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması

- Genel ve detaylar