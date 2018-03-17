AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, reform yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Pamukkale ilçesindeki bir otelde "AK Belediyeler 2019 Yolunda" adıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Manisa, Muğla, Aydın ve İzmir için referans olması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerde bin 398 belediyeden 884'ünün AK Partili olduğuna işaret eden Kaya, "Sayısal olarak baktığımızda belediyelerde yüzde 60, meclis üyelerinde de yüzde 55'ten daha yukarıda bir noktadayız. Dolayısıyla 2019 Mart'ına giderken bizim 50 + 1'i önce belediyelerden alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye olarak takdim etmek hepimizin boynunun borcudur." dedi. Kaya, yerel yönetimlerin Türkiye'de çok güçlü olduğunu, AK Parti iktidarının da Türkiye'deki tüm belediyelere adil davrandığını kaydetti. - "Batmış ve bitmiş olan şehirleri ayağa kaldırdılar" Erol Kaya, yerel yönetimlerin partileri iktidara taşıdığı gibi Anavatan Partisi örneğinde görüldüğü üzere güç kaybettirip tasfiye edebildiğine işaret etti.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "1994 yılında Türkiye'de belediyelerin yüzde 10'a yakınında Tayyip Bey ve onun gibi yol arkadaşları yerel yönetimlerde göreve geldiler, batmış ve bitmiş olan şehirleri ayağa kaldırdılar. 2019'da güçlü ve istikrarlı iktidarların oluştuğu bir döneme gidiyoruz. Bu dönemin ilk harcını da belediyeler koyacak. İnanıyorum ki AK Partili belediyeler, 884 arkadaşımız 2019 Martı'nda ilk temel harcı yüzde 50 + 1 olarak koyacak ve arkasından da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan olduğu Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin de ilk kuruluşunu da gerçekleştirecek." Kaya, Türkiye'nin genç insanların seçileceği bir döneme girdiğini söyleyerek, "18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yaşında belediye başkanları göreceğiz. Yine bu yaşlarda meclis üyelerimizi göreceğiz, milletvekillerini göreceğiz, il başkanlarını göreceğiz, kadın kollarında, gençlik kollarında insanları göreceğiz. Bazıları bu değişimi daha hala algılayamadı. 1994'te belediye başkanı seçildim. Seçildiğimde şöyle bir şayia çıkmıştı, 'belediyeye çoluk çocuk geldiler, Allah sonumuzu hayretsin.' 25 yıl önce 35 yaşındaki bir insana çocuk muamelesi yapılan bir noktadan Elhamdülillah 500 yıl önce bu ülkenin kaderini, insanlık tarihinin en büyük fethini yapan Fatih'in yaşındaki gençleri artık Türk siyasetinde göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.