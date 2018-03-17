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AK Parti Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: - "2004'ten beri sürekli reform yaparak bugüne kadar geldik. Yine devam ediyoruz, yeni reformlarımız olacak. Gerek hukuki düzenlemeler bazında yeni reformlar, gerekse 2019 seçimleriyle ilgili yeni büyük hayallerimiz olacak"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, reform yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Pamukkale ilçesindeki bir otelde "AK Belediyeler 2019 Yolunda" adıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Ege Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesinin Manisa, Muğla, Aydın ve İzmir için referans olması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerde bin 398 belediyeden 884'ünün AK Partili olduğuna işaret eden Kaya, "Sayısal olarak baktığımızda belediyelerde yüzde 60, meclis üyelerinde de yüzde 55'ten daha yukarıda bir noktadayız. Dolayısıyla 2019 Mart'ına giderken bizim 50 + 1'i önce belediyelerden alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye olarak takdim etmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Kaya, yerel yönetimlerin Türkiye'de çok güçlü olduğunu, AK Parti iktidarının da Türkiye'deki tüm belediyelere adil davrandığını kaydetti.

- "Batmış ve bitmiş olan şehirleri ayağa kaldırdılar"

Erol Kaya, yerel yönetimlerin partileri iktidara taşıdığı gibi Anavatan Partisi örneğinde görüldüğü üzere güç kaybettirip tasfiye edebildiğine işaret etti.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994 yılında Türkiye'de belediyelerin yüzde 10'a yakınında Tayyip Bey ve onun gibi yol arkadaşları yerel yönetimlerde göreve geldiler, batmış ve bitmiş olan şehirleri ayağa kaldırdılar. 2019'da güçlü ve istikrarlı iktidarların oluştuğu bir döneme gidiyoruz. Bu dönemin ilk harcını da belediyeler koyacak. İnanıyorum ki AK Partili belediyeler, 884 arkadaşımız 2019 Martı'nda ilk temel harcı yüzde 50 + 1 olarak koyacak ve arkasından da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan olduğu Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin de ilk kuruluşunu da gerçekleştirecek."

Kaya, Türkiye'nin genç insanların seçileceği bir döneme girdiğini söyleyerek, "18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yaşında belediye başkanları göreceğiz. Yine bu yaşlarda meclis üyelerimizi göreceğiz, milletvekillerini göreceğiz, il başkanlarını göreceğiz, kadın kollarında, gençlik kollarında insanları göreceğiz. Bazıları bu değişimi daha hala algılayamadı. 1994'te belediye başkanı seçildim. Seçildiğimde şöyle bir şayia çıkmıştı, 'belediyeye çoluk çocuk geldiler, Allah sonumuzu hayretsin.' 25 yıl önce 35 yaşındaki bir insana çocuk muamelesi yapılan bir noktadan Elhamdülillah 500 yıl önce bu ülkenin kaderini, insanlık tarihinin en büyük fethini yapan Fatih'in yaşındaki gençleri artık Türk siyasetinde göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- "Vizyonu ve vefası olan partiyiz"

Seçim ittifakıyla ilgili görüşlerini de dile getiren Kaya, "Milletin ne getirip ne götüreceğini bilmediği ittifaklardan, meşru, toplum önünde yapılan ve herkesin ona göre vaziyet aldığı bir ittifak dönemine evrildik. Bu meşru, bu temiz, doğrudan milletten destek alan bu ittifak dönemi hayırlı olacaktır. İnanıyorum ki millet de bu ittifaka güçlü destek verecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin Türk siyasetini değiştirdiği gibi şehircilik anlayışını da değiştirdiğini ve güçlü yerel yönetimleri inşa ettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi:

"2004'ten beri sürekli reform yaparak bugüne kadar geldik. Yine devam ediyoruz, yeni reformlarımız olacak. Gerek hukuki düzenlemeler bazında yeni reformlar, gerekse 2019 seçimleriyle ilgili yeni büyük hayallerimiz olacak. Çünkü AK Parti'nin siyasetini iki kelime ile özetlememiz mümkün, iki 'V'den müteşekkil, 'vizyonu olan ve vefası olan' bir partidir. Dünyada vizyonu ve vefası olan 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır, 100 yıldır iktidarda olduklarını partileri görmekteyiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti'nin Türkiye'de kişi başına düşen geliri 3 kat artırdığına dikkati çekerek, ekonomiden ulaşıma, sağlıktan eğitime varıncaya kadar birçok alanda yenilik yaptıklarını, şimdi yeni hayaller, ufuklar ortaya koyma zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

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