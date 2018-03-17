HABER

Akdeniz'de 218 sığınmacı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Katalan sivil toplum kuruluşu Open Arms, Akdeniz açıklarında 218 sığınmacıyı kurtardı - İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Hava şartlarının kötüleşmesi beklendiği için ve taşıdığı sığınmacıların riskli olduğu düşünülen durumu nedeniyle Open Arms'ın birkaç saat içinde varacağı Pozzallo Limanı'na gelmesine izin verilmiştir"

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Katalan sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms'ın kurtardığı sığınmacılarla birlikte, ülkenin güneyindeki Sicilya'da yer alan Pozzallo Limanı'na geleceğini duyurdu.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Roma'daki merkezin, Akdeniz'de sığınmacıların bulunduğu 2 ünitenin zor durumda olduğuna dair 2 ihbar aldığı bildirildi.

Merkezin, söz konusu bölgeye yakın tüm Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezleri'ne (MRCC) haber verdiğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca civardaki deniz birliklerinin de bilgilendirildiği aktarıldı.

Her iki durumun da koordinasyonunu Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin üstlendiğinin kaydedildiği açıklamada, Open Arms'ın, Libya'nın koordinasyonu üstlendiğinin farkında olarak, her 2 olay için de yanıt verdiği ifade edildi.

Open Arms'ın toplamda 218 sığınmacıyı kurtardığının bildirildiği açıklamada, kuruluşun, İspanya'nın sığınmacıların bir ülkenin limanına bırakılabilmeleri için anlaşmaya varmasını beklerken kuzey batıya doğru yol aldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolculuk sırasında, Malta kıyısından yaklaşık 10 mil açıkta tıbbi bir acil durum meydana geldi. Yeni doğmuş bir bebek ve annesi, Malta devriye botlarından biriyle transfer edildi. Birim, Malta'ya çok yakın olmasına rağmen yine de İspanyol yetkililerden bir haber bekleyerek İtalyan sahiline doğru seyretmeye devam etti. Bu sırada, Open Arms, İtalyan karasularına ulaştı. Hava şartlarının kötüleşmesi beklendiği için ve taşıdığı sığınmacıların riskli olduğu düşünülen durumu nedeniyle, sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın birkaç saat içinde varacağı Pozzallo Limanı'na gelmesine izin verilmiştir."

Afrin'de sona doğruAfrin'de sona doğru
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya İtalya Libya Open Arms sığınmacı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Şahin Alpay tahliye edildi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

Takviye komandolar birliklere sevk edildi

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İlber Ortaylı'dan 'İstiklal Marşı' yorumu

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.