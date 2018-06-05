HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Denizli'de akıllara durgunluk veren olay... Kaş aldırmak için kuaför Mine Cankal'a gelen genç kız, 5 tl için kuaförle tartıştı. Para vermek istemeyen kız dükkandan çıktıktan sonra kuaföre yolda pusu kurdu, Cankal'ın üstüne atlayıp göğsünden bıçakladı

Adının Safiye Bulut olduğunu söyleyen genç kız kuaföre gelip iş istedi geldi. Kuaför Mine Cankal, alacakları kalfaya günlük 15 lira yevmiye ve prim verebileceklerini söyleyince, Safiye Bulut “Ben çocuk muyum” diyerek sinirlendi ve oradan ayrıldı.

'NE PARASI İSTİYORSUN?'

Ertesi gün kuaföre müşteri gibi gelen Bulut, kaşlarını aldırdı. Mine Cankal, 5 lira ücret istedi. Bulut, “Ne parası istiyorsun” diyerek, kendisini dükkandan çıkartmak isteyen Mine Cankal ile tartıştı. Kuaförün dışında pusu kuran Bulut, Mine Cankal dışarı çıktığında üstüne saldırdı. Elindeki bıçakla, Cankal’ı göğsü ve bacağından yaraladı.

2 GÜN KOMADA YATTI

Ağır yaralanan Cankal, hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cankal, 5 lira için 2 gün komada yattı. Polisler, 5 gündür her yerde saldırganı arıyor.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama kavga kız kavgası Denizli kuaför

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Ölmeden dakikalar önce son fotoğraf!

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda kamyon devrildi! 2 şerit trafiğe kapandı

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

LGS soruları çalındı? LGS iptal olur mu?

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.