Akılalmaz olay! Kaş aldırdığı kuaförü bıçakladı

Adının Safiye Bulut olduğunu söyleyen genç kız kuaföre gelip iş istedi geldi. Kuaför Mine Cankal, alacakları kalfaya günlük 15 lira yevmiye ve prim verebileceklerini söyleyince, Safiye Bulut “Ben çocuk muyum” diyerek sinirlendi ve oradan ayrıldı.
'NE PARASI İSTİYORSUN?'
Ertesi gün kuaföre müşteri gibi gelen Bulut, kaşlarını aldırdı. Mine Cankal, 5 lira ücret istedi. Bulut, “Ne parası istiyorsun” diyerek, kendisini dükkandan çıkartmak isteyen Mine Cankal ile tartıştı. Kuaförün dışında pusu kuran Bulut, Mine Cankal dışarı çıktığında üstüne saldırdı. Elindeki bıçakla, Cankal’ı göğsü ve bacağından yaraladı.
2 GÜN KOMADA YATTI
Ağır yaralanan Cankal, hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Cankal, 5 lira için 2 gün komada yattı. Polisler, 5 gündür her yerde saldırganı arıyor.
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