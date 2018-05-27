Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Cumali Koçyiğit (40) idaresindeki 16 DD 051 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.
Sürücü Koçyiğit, araçta bulunan Emine (66) ve Cevdet Koçyiğit (68) ile Gülver (40), Elanur (5) ve Elif Arı (3) yaralandı.
Aksaray'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cevdet Koçyiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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