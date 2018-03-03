Aksaray'da silahla vurulan genç öldü

Aksaray'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle ateş edilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde Nurullah Akpınar (18) ile Çapan A. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Çapan A. tüfekle Akpınar'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akpınar'ın cesedi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Zanlı Çapan A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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