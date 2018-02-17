Almanya'da TSK'ye destek mitingi

Ellerinde Türk bayrakları ve “PKK-PYD'' terör örgütünü kınayan pankartlarla kilise meydanını dolduran göstericiler, ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Yurtta sulh, cihanda sulh'', ''Vatan sana canım feda'', ''Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes hepimiz kardeşiz'', ''Bir ölür, bin diriliriz'', ''Söz konusu vatan ise gerisi teferruat" sloganları attı.

''Bunu hiçbir güç engelleyemez. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür, bölünemez. Afrin’de olanları masumlara saldırı olarak göstermeye çalışanlar, Türk tarihi hakkında zerre kadar bilgisi olmayan insanlardır. Avrupa, sadece mağdur edebiyatı yapanlar tarafından manipüle edilerek gerçekler perde arkasında bırakılmıştır. Almanya’nın kuzu görünümlü tilkilerin yalanlarına itibar etmemelidir.'' diye konuştu.

Bu arada polis, Bremerhaven’de ilk kez siyasi miting dışında bu kadar kalabalık bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.