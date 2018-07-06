HABER

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Büyük çoğunluğunu TSK ve Emniyet personelinin oluşturacağı ancak akademisyen ve üniversite çalışanlarının da içinde olduğu 10 bine yakın kamu personelinin ihraç edileceği son KHK öncesi FETÖ operasyonları devam ediyor. Amasya'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye ve irtibatta oldukları öne sürülen 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Amasya'da son KHK yayınlanmadan öğretim görevlileri ve akademisyenlere FETÖ operasyonu!

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye üye ve irtibatta oldukları iddia edilen 5 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonla A.A., E.S., S.O., Ş.K., ve A.C., gözaltına alındı. Amasya Üniversitesi'nde halen görevli oldukları belirlenen 5 öğretim görevlisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacakYeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak
Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya KHK FETÖ FETÖ operasyonu öğretim görevlisi Akademisyen operasyon

En Çok Okunan Haberler

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
memurundan öğretmenınden korkanlar ülkesı
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda pozu sonrası basın mensuplarına: Hadi ikileyin

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile TSK'dan ihraç edilen subay astsubayların listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK ne zaman yayınlanacak

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Yeni ve Son KHK ile Emniyet teşkilatından ihraç edilen polis ve emniyet personelinin listesi açıklanıyor! 699 sayılı KHK yayınlandı mı?

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Başbakan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

Son OHAL KHK'sı geliyor! İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak 699 sayılı yeni KHK'nın dikkat çeken detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.