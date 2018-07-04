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Amasya'da, Eylül ve Leyla'yı katledenler kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

  AMASYA’da Eğitim Bir-Sen Amasya Şube Başkanlığı Türkiye’nin yüreğini yakan Eylül ve Leyla cinayetlerini, düzenledikleri basın açıklaması ile kınadı.

Amasya'da, Eylül ve Leyla'yı katledenler kınandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Eğitim Bir-Sen Amasya Şube Başkanlığı Türkiye’nin yüreğini yakan Eylül ve Leyla cinayetlerini, düzenledikleri basın açıklaması ile kınadı.
Eğitim Bir-sen Amasya Şube Başkanlığına bağlı sendika üyeleri Yavuz Selim Meydanı’nda düzenledikleri basın açıklaması ile Türkiye’nin içini yakan çocukların kaybolması, istismar edilmesi ve 8 yaşındaki Eylül ve 4 yaşındaki Leyla’nın katledilmesi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Eğitim Bir- Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı'nın okuduğu açıklama şöyle:
"Ülkemizde son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberleri geliyor ve tüm ülkeyi büyük kaygıların eşiğine getirdi. Önce Ankara Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve akabinde Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den vahşet kokan acı haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor sosyal medya tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Bu olaylar bizi bir gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor. İki masum evladımızın ardarda gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede, toplumun her kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke hepimize bazı gerçekleri çok çıplak bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olaylarının toplumda yarattığı sorgulamanın temelinde, yitirdiğimiz bu evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın da eksildiği gerçeğidir. Eğitim-Bir-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin kamu STK işbirliği ile etkin bir şekilde geliştirileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz."

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Amasya'da, Eylül ve Leyla'yı katledenler kınandıAmasya'da, Eylül ve Leyla'yı katledenler kınandı

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