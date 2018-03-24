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Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 06:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberi! Ankara-Aksaray otoyolunun 45. kilometresinde otobüs kaza yaptı.

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

AA

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trafik kazası Son dakika OTOBÜS

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