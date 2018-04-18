Ankara'da konuşulan 3 erken seçim senaryosu!

Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime sıcak bakmadığını belirten Selvi, dünkü AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının iki yerinde '3 Kasım 2019 seçimi' ifadesini kullandığını aktardı. Muhaliflerin Bahçeli'nin sözleri üzerine hazırlıksız yakalandığını, İYİ Parti'nin seçime girememe durumunun MHP'yi cezbettiği yorumlarını eksik bulduğunu belirten Selvi, "Erken seçimde ilk sözü Bahçeli söyledi ama son sözü Erdoğan söyleyecek" diyerek yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"ÜÇ SENARYO
Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin olarak üç senaryo üzerinde duruluyor.
1- Bahçeli, AK Parti ile danışıklı dövüş içinde bu açıklamayı yaptı.
2- AK Parti’de erken seçim isteyenler, Erdoğan’ı ikna edemeyince tezlerini Bahçeli üzerinden devreye soktular.
3- Bahçeli, kimseyle konuşmadan kendi değerlendirmeleri doğrultusunda bu kararı aldı."
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