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Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ankara’dan son dakika kaza haberi geldi. İki EGO otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ankara-Ayaş yolu Eryaman mevkiinde meydana gelen kazada iki EGO otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA

Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

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