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Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 08:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ankara, Kayseri ve Konya'da bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi, Gölbaşı ilçesine bağlı Hallaçlı ve Hacılar mahalleleri ile Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesi'ndeki bazı alanların da kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu alanlar içindeki harca esas değer üzerinden belediyelerce devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki bazı alanların da ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tespit edilmesine karar verildi.

Konya'nın Derbent ilçesindeki bazı bölgelerin ise "Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararı alındı.

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Konya Kayseri Resmi Gazete Ankara Kentsel Dönüşüm

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SİVASI UNUTMAYIN
@terminator_3 aksivası unuturlarmı önce sizi dönüştürecekler
Eyvah ki eyvah.Yeni rant alanları yaratıyorlar....Kentsel dönüşüm dendimi tüylerim diken diken oluyor bu ülkede....
Altındağ/ Telsizler yine yok. en genç bina 50 yaşında. Bir felaket gelince ilan edersiniz dönüşümü.
@cemo207 telsizlerin rantı yok rant olmayan bölgeyi kim ne etsin.
Ankara/Telsizler e neden kentsel dönüșüm gelmiyor kaç yıldır bekliyoruz
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