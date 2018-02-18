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Ankara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 08:48 | Son Güncelleme

RUS Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Maslenitsa Kışa Veda bayramı, Ankara'da yaşayan 10 binden fazla Rus insanlarını bir araya getirdi.

Ankara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılar

ANKARA, (DHA) - RUS Kültür Derneği tarafından düzenlenen, Maslenitsa Kışa Veda bayramı, Ankara'da yaşayan 10 binden fazla Rus insanlarını bir araya getirdi. Kutlamalara, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, diplomatlar, Rus diasporası temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşları da katıldı.
Ruslar tarafından her yıl geleneksel olarak kutlanan Maslenitsa bayramı, Ankara'da yaşayan 10 binden fazla Rus vatandaşın katılımıyla Ansera AVM'de kutladı. Kışa Veda etkinliğine, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, diplomatlar, iş adamları Rus diasporası temsilcileri katıldı. Kutlama etkiliklerinde konserler, yarışmalar, ateş şovları yapıldı. Maslenitsa'nın başlıca sembolü 'blinı' (krepler) misafirlere ikram edildi.
ANKARA'DA RUS GELENEKLERİNİ YAŞATIYORUZ
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Rus Kültür Derneği Başkanı Larissa Lutkova, Rusça konuşan gençler derneği ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikteki amaçlarının, Ankara'da yaşayan Rusça konuşan insanlarımız ve çocukları için, Rus geleneklerini yaşatmak olduğunu söyledi. Evlilik veya yeni bir yaşam için Ankara'ya gelen Rusların her yıl daha da arttığına dikkati çeken Lutkova, 'Rusça öğrenmek için bize çok sayıda başvuran Türkler var. Bizim insanımız Türkler ile çok uyumlu yaşıyor. Bizde bundan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi
RUS MUTFAĞI YAŞ PASTA ve KURABİYELERİ ÜRÜNLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Maslenitsa Bayramı için Ansera AVM'ye gelen Rus ve Rusça konuşan ülkelerden gelen vatandaşlar, Rusya mutfağının yöresel ürünlerinin bulunduğu fuaye'de yoğun kalabalıklar oluşturdu. Ankara'da yaşayan Rus kadınların kendi mutfaklarında hazırladığı, yaş pastalar, kurabiyeler, tatlı ve tuzlu ürünler, Rus ve Rusça konuşan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Rusların kışa veda bayramı, geleneksel Kukla yakılması ve ateş gösterileri ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılarAnkara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılarAnkara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılarAnkara'da yaşayan Ruslar Meslenista Bayramını coşkuyla kutladılar

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