Antalya'da veresiyeyi kabul etmeyen kadın marketçi bıçakla yaralandı

Antalya'da, müşterinin veresiye alışveriş yapmasına izin vermediği için bıçaklı saldırıya uğrayan market çalışanı kadın yaralandı.
Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki markete giden kimliği henüz belirlenemeyen kişi, market çalışanı 52 yaşındaki Döndü Katran'a veresiye alışveriş yapmak istediğini söyledi.
Katran'ın veresiye alışverişe izin vermeyeceğini belirtmesi üzerine öfkelenen şüpheli, Döndü Katran'ı boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladı.
Katran, 112 acil servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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