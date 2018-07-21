HABER

Antalya'da veresiyeyi kabul etmeyen kadın marketçi bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Antalya'da, müşterinin veresiye alışveriş yapmasına izin vermediği için bıçaklı saldırıya uğrayan market çalışanı kadın yaralandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki markete giden kimliği henüz belirlenemeyen kişi, market çalışanı 52 yaşındaki Döndü Katran'a veresiye alışveriş yapmak istediğini söyledi.

Katran'ın veresiye alışverişe izin vermeyeceğini belirtmesi üzerine öfkelenen şüpheli, Döndü Katran'ı boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladı.

Katran, 112 acil servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Kazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildiKazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildi
Zeynep'in Sivas'ta kopan parmağı, Antalya'da dikildiZeynep'in Sivas'ta kopan parmağı, Antalya'da dikildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bıçaklama Kepez market

En Çok Okunan Haberler

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.