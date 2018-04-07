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Antalya'daki istismar iddiası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruşlarına üye kadınlar, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi - UCİM Başkanı Özkan: - "Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye başvuracağız"

Antalya'da, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın beraatine karar verilmesi bir grup kadın tarafından protesto edildi.

Antalya Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerine üye çok sayıda kadın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamalarından tutuksuz yargılanan sanık S.S.Y. hakkında mahkemece beraat kararı verilmesine tepki gösterdi.

"Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol", "Çocuk istismarına dur de", "İstismar felakettir, sessiz kalma", "Saklama, ihbar et" ve "Tacizi affetme, vicdanını kirletme" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, çocuklara istismarda bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Grup adına konuşan Saadet Özkan Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, savcının mütalaasında sanığa cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendiğini söyledi.

Savcının talebine rağmen beraat kararı verildiğini belirten Özkan, "Biz çocukları koruyalım diye yollara çıkıyoruz ama beraat kararı geliyor. Bir üst mahkemeye başvuracağız." dedi.

Protesto gösterisinde bazı kadınlar gözyaşı döktü.

Antalya'da S.S.Y. hakkında komşusunun 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında savcı, daha önce beraat talebinde bulunulan mütalaada değişiklik yaparak sanığın "basit cinsel istismar"dan cezalandırılmasını istemişti. Heyet ise sanığın beraatine hükmetmişti.

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