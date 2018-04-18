AP Genel Kurulu sınırı geçen iki Yunan askerinin durumunu görüştü

Aynı konunun Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından etraflıca ele alındığını belirten Stylianides, "İki askerin tutukluluğu, Türk mahkemeleri önündeki halleri ne olursa olsun, iki tarafı da mümkün olduğu kadar acil bir çözüm bulmaya götürmelidir. Bu iki askerin tutuklanmaları, Türkiye ile AB arasında büyük gerginlik çıkardı." dedi.

AB Komisyonu adına Genel Kurula bilgi veren İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin AB Liderler Zirvesi'nde gündeme geldiğini ve serbest bırakılmaları için üye ülkeler arasında iş birliği talebinde bulunduklarını söyledi.

STRAZBURG (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin durumu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, tamamına yakını Yunan ve aşırı sağ üyelerden oluşan, az sayıda üyenin katıldığı bir oturumda ele alındı.

Stylianides, Türkiye'nin bölgede önemli bir muhatap ve NATO ülkesi olduğunu hatırlattı.

Durumun daha da kötüye gitmesinden kaçınmanın tüm tarafların lehine olduğunu dile getiren Stylianides, "Bizim Türkiye ile anlaşmazlıklarımız her ne olursa olsun, Türkiye ile diyaloğumuz hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir. Ayrıca Suriye'deki durum dikkate alındığında, bu zor bölgesel durumu ele almak için bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- Az sayıda üye benzer bir metni tekrarladı

Genel Kurul salonunda az sayıda parlamenterin katıldığı oturumda, Yunan ve Rum parlamenterlerin dışında aşırı sağcı üyeler söz aldı. Bu parlamenterlerin tamamına yakınının benzer bir metni okuyarak içeriği aynı olan mesajı yinelediği dikkati çekti.

Tartışma bölümünde tamamına yakını Yunan parlamenterlerden oluşan grup temsilcileri söz alarak askerlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunulması çağrısını yaptı.

Fransız aşırı sağı Ulusal Cephe (FN) üyesi Jacques Colombier'in, "AB'nin Türkiye ile tüm ilişkileri kesmesi, ayrıca AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin istifa etmesi" yönündeki çağrısı ise salonda gülüşmelere yol açtı.