Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), 54 yıl sonra Larnaka uluslararası havalimanından askeri uçağa konulan tabutların fotoğraflarını servis etti.
PAPAZLAR EŞLİK ETTİ
Düzenlenen törende, Yunan ordusu mensupları Paethon isimli devriye botunda ölen beş askerin tabutlarını papazlar eşliğinde taşıdı.
1963 senesini çatışmalarla geçiren adadaki Türkler, yıl sonuna kadar Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye Ağustos 1964'te Rum ordusuna ait mevzileri imha etmişti.
CENGİZ TOPEL ŞEHİT OLMUŞTU
Saldırı sırasında uçağı isabet alan Hv.Plt.Yzb. Cengiz Topel, paraşütle yere atlamış ve Rumlar tarafından şehit edilmişti.
Türkiye'nin iki günlük hava harekatının ardından bu kez Yunan jetleri Erenköy'ü bombardımana tutmuş, bir gün sonra ateşkes ilan edilmişti.
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