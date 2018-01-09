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Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kıbrıs'ta Türklerin yardım çağrısı üzerine Türkiye'ye ait savaş uçaklarının 1964 yılında düzenlediği ilk hava saldırılarında hayatını kaybeden Yunan askerleri, bugün Atina'ya götürüldü.

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP), 54 yıl sonra Larnaka uluslararası havalimanından askeri uçağa konulan tabutların fotoğraflarını servis etti.

PAPAZLAR EŞLİK ETTİ

Düzenlenen törende, Yunan ordusu mensupları Paethon isimli devriye botunda ölen beş askerin tabutlarını papazlar eşliğinde taşıdı.

1963 senesini çatışmalarla geçiren adadaki Türkler, yıl sonuna kadar Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye Ağustos 1964'te Rum ordusuna ait mevzileri imha etmişti.

CENGİZ TOPEL ŞEHİT OLMUŞTU

Saldırı sırasında uçağı isabet alan Hv.Plt.Yzb. Cengiz Topel, paraşütle yere atlamış ve Rumlar tarafından şehit edilmişti.

Türkiye'nin iki günlük hava harekatının ardından bu kez Yunan jetleri Erenköy'ü bombardımana tutmuş, bir gün sonra ateşkes ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kıbrıs Yunanistan tabut asker

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AKP KİMLERE ÇALIŞIYOR BU NE İŞ
@x045 Ak partiyle ne alakası var
Mynet öyle başlık atmışsınki sanki haber ABD haber ajansları yapiyor neyin peşindesiniz!
Hiç yorum yok ! Kerkenezler günlül yaşadığı için bu olaylar onları ilgilendirmiyor
avrupanın şimarık çocuğu yunanistan arkasında ki güçlere güveniyor yunanistana tavsiyem o güçlere fazla güvenme türk milleti öyle bir millettir ki yüreği aslan gibi kükredi mi dünya titrer öfkesi akrep gibidir ne zaman sokacağı belli olmaz eyyy yunanistan senin ekonomini kim batırdı tabiki de almanya savaşlarda başaramadığını sizlere borç para vererek çökertti türk milletiyle uğraşacağınıza asıl düşmanınız avrupa birliğinin liderliğine soyunmuş kendini üstün ırk zannedenlerle uğraşın haaaaa unutma milli silahlarımızın % 70 tamam yüzde yüze ulaştığımız gün varın siz düşünün türk sözü...
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