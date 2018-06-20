Aslantaş Barajı'nda kaybolan kişinin cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tekneyle açıldığı baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Aslantaş Barajı'nda dün tekneyle açıldığı gölde yüzmek amacıyla girdiği suda kaybolan Arif Toslak için yürütülen arama çalışmaları sonuçlandı.
Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekiplerinin göl içinde yürüttükleri çalışmalarda Toslak'ın cesedi suya girdiği yerin yakınlarında bulundu.
Toslak'ın cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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