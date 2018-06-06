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Asus Zenfone 5 n11.com'da satışa açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

Asus Zenfone 5, n11.com’da 2 bin 248 liradan satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Asus Zenfone 5, n11.com’da 2 bin 248 liradan satışa açıldı.

n11.com’dan yapılan açıklamaya göre, Tayvanlı teknoloji markası Asus’un iddialı cihazlarından Asus Zenfone 5, n11.com’da satışa sunuldu.

Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) tanıtılan orta seviye akıllı telefon, güçlü arka kamerasıyla amiral gemileriyle yarışıyor. İnce çerçeveli tasarımı, ekran çentiği ve yapay zeka özellikleriyle dikkati çeken Zenfone 5, n11.com'da 2 bin 248 liradan satılacak.

Arkasında 12 MP ana, 8 MP ikincil olmak üzere çift kamera taşıyan Zenfone 5, güçlü kamera donanımını yapay zeka teknolojisiyle birleştirerek mükemmel sonuçlara imza atıyor.

Pro ve tripod moduyla profesyonel ayarlar yapabilme imkanı tanıyan cihaz, 60’ın üzerinde hazır çekim moduyla da pratik ve başarılı çekimler vadediyor. 6.2 inç büyüklüğünde IPS LCD çentikli ekranla gelen Zenfone 5, yüzde 90 ekran/kasa oranına sahip.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 636 mobil platform yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. 14nm üretim süreciyle üretilen bu işlemci yapay zeka ile güçlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Asus Zenfone n11.com Zenfone 5

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