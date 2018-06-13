Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Yavuz Bahadıroğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında CHP’yi eleştirdi. Yavuz Bahadıroğlu’nun 1953 tarihli “İrticai faliyetlere karşı mücadele devam ediyor” başlıklı gazete kupürünü paylaşıp “CHP'li günler geri gelsin ister misiniz? Darbeler döneminde gelmişti. Şimdi de tetikte bekleyen bir kesim var” mesajını eklemesi dikkat çekti.

Yavuz Bahadıroğlu’nun hatasını Saadet Partisi Milletvekili adayı Ali Aktaş düzeltti. Avukat Ali Aktaş, “DP'nin iktidar olduğu 1953 tarihli kupür ile CHP 'yi gösterip halkı din-iman ile korkutma oyunu oynayan tarihçimize bakın hele. Kesin ilkokulda tek parti döneminde 75 kişilik sınıfta okumuştur” mesajıyla Bahadıroğlu’nun bilinçli olarak halkı yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

TVnet'teki Derin Tarih adlı programda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan arasında ilişki olduğunu iddia eden Yavuz Bahadıroğlu hakkında, "Atatürk'ün Hatırasına Hakaretten" soruşturma başlatılmış, daha sonra da takipsizlik kararı verilmişti. Bahadıroğlu, Olay sonrası Bahadıroğlu, Yeni Akit'te yayınlanan "Tutuklanmamı çok isteyen çevrelere..." başlıklı yazısında yaşanan olaylara değinerek, "Bu kez de ben sizi hayal kırıklığına uğrattım. Bunun için özür dileyecek değilim. Oh olmuş! “Din” haline getirdiğiniz kininizde debelenip durun!" ifadesini kullanmıştı.