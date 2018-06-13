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Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

TvNet televizyonunda 'Derin Tarih' programında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Yeni Akit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında CHP’yi hedef aldı. Tek Parti rejimi diye paylaştığı gazete kupürü Adnan Menderes dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Atatürk'e hakaret eden tarihçi Yavuz Bahadıroğlu sosyal medyada rezil oldu!

Yavuz Bahadıroğlu, sosyal medyada paylaştığı mesajında CHP’yi eleştirdi. Yavuz Bahadıroğlu’nun 1953 tarihli “İrticai faliyetlere karşı mücadele devam ediyor” başlıklı gazete kupürünü paylaşıp “CHP'li günler geri gelsin ister misiniz? Darbeler döneminde gelmişti. Şimdi de tetikte bekleyen bir kesim var” mesajını eklemesi dikkat çekti.

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Yavuz Bahadıroğlu’nun hatasını Saadet Partisi Milletvekili adayı Ali Aktaş düzeltti. Avukat Ali Aktaş, “DP'nin iktidar olduğu 1953 tarihli kupür ile CHP 'yi gösterip halkı din-iman ile korkutma oyunu oynayan tarihçimize bakın hele. Kesin ilkokulda tek parti döneminde 75 kişilik sınıfta okumuştur” mesajıyla Bahadıroğlu’nun bilinçli olarak halkı yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

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TVnet'teki Derin Tarih adlı programda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan arasında ilişki olduğunu iddia eden Yavuz Bahadıroğlu hakkında, "Atatürk'ün Hatırasına Hakaretten" soruşturma başlatılmış, daha sonra da takipsizlik kararı verilmişti. Bahadıroğlu, Olay sonrası Bahadıroğlu, Yeni Akit'te yayınlanan "Tutuklanmamı çok isteyen çevrelere..." başlıklı yazısında yaşanan olaylara değinerek, "Bu kez de ben sizi hayal kırıklığına uğrattım. Bunun için özür dileyecek değilim. Oh olmuş! “Din” haline getirdiğiniz kininizde debelenip durun!" ifadesini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
yavuz bahadıroğlu mustafa kemal atatürk Twitter sosyal medya CHP DP Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
atatürk gelse chp liler kaç çak ülke arar
lan insanları dinden soğuttunuz.sizin gibi din tacirleri yüzünden yalan dolan dalavere masallah hepsi sizde sahtekarlık yüzünüzün nurunu aldı.memfaatınız için ananızı boyayıp babanıza satar hale geldiniz yazıklar olsun size.söylenecek daha neler varda neyse ramazan ın son günleri
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