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Atilla Taş'a hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 18:03 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Atilla Taş'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Atilla Taş'a hapis cezası!

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Büşra Erdal 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş FETÖ hapis cezası

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
ne istediler de vermedik diyene de muebbet verilmesi lazim o zaman
sakız gibi bir şey ezberlemişsiniz makara gibi aynı yeri sarıp duruyorsunuz.Biz yanlış yapana çakdığı için bu devletin arkasındayız.Sizin de boş eleştirmekten başka işiniz gücünüz yok. Çok merak ediyorum reisi eleştiren yalamalar ın çocuğuna sözü geçiyormuş acaba...
herkes senin gibi bilinçli olsa bir gün onlarda hesap verir
@abbas68 neresi bilinçli. CHP.li olması bilinçli mi demek. Vay 100 yıl geride yaşayanlar.
@azizbastas BAK NE GÜZEL DİYORSUN SAKIZ GİBİ BİŞEY EZBERLEMİŞİNİZ DİYE TAYYİBİN AKP NİN HİÇ BİR PİSLİĞİNİ GÖRMÜYORSUNUZ AMA MERAL AKŞENER 15 TEMMUZDAN SONRA BAŞBAKAN OLACAM DEMİŞ DİYE KADINI FETÖCÜ İLAN EDİP SAKIZ GİBİ AYNI ŞEYİ SÖYLEYİP DURUYORSUNUZ
@akin_gurpinar_1982 İnsanlar bu dünyada sınavdalar. Ne istediler de vermedik sözünü görmezden gelen insanlara elbet bu da sorulacak. Bu vebali taşıyan insan düşünsün.
@umut.3480 ben başbakan olacağım dedi.
idam cezası geldiğinde asılmasını talep ediyoruz hakim bey
örgüt neredeymiş?
@ilkersuna anlaşılan ilk 6 ay anne sütünden mahrum kalmışsın ...))))
insanın başına ne gelirse dilinden gelir
Cocuk oyuncağına mı döndü bu
Istanbul eski valisi hüseyin avni mutlu emniyet müdürü fetoyu görmezden gelmekten ceza verilmiş öyleyse FETOYA her istediğini verdiğini ITİRAF eden baş fetocular hesap vermeli..
çok az
atilla taş fetö cü ha ... helal olsun türk adaleti ... diğerleri de bir gün susturulacak , siz daha durun ... ülke bir gün yeniden sağcı solcu çatışmasına , insanların birbirini öldürecek kadar kinli politik görüş kutuplaşmasına meze olacağı zaman gelirse hiç şaşırmayın .. o zamanda ülkeyi terkedecekleri de göreceksiniz .. ölen senin benim çoluğum çocuğum olacak .. uyumaya devam ...
atilla taş laik bir insan dini hiç bir işine karıştırmaz , feto bu tür insanları asla içine almaz,bence yanlış bit karar
@apnekeo anlaşılan ilk 6 ay anne sütünden mahrum kalmışsın...))))
CEZAYI VEREN HAKİM SEN ATİLA TAŞIN YERİNDE OLSAYDIN TİNERCİ BİLE OLAMAZDIN BİN SUÇTAN ARANAN BİR SUÇ MAKİNASI OLURDUN BELKİ
Tutuklanacak mı toksa tutuksuzmu yargılanacak acaba Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
NE İSTEDİNİZDE VERMEDİM DİYEN PUŞTA NE CEZA VERİLDİ.
atilla tasin feto ile hic bir bagi oldugunu zannetmiyorum
İlahi Adalet
@batesci_1977 memlekette gavur dolu olduğundan ilahi adalete inanmazlar...
ham çokelek sırtını dayadığın fetö nerede şimdi sen nerdesin
Keşke kandırıldık deseydi. Öyle diyenler pişkin pişkin ne koltuklarda oturuyor.
ah atillam vah atillam suçun ne deseler...yorum yapmak dersin..keşke sadece ham çökelek deseydin de hiç mapus damlarını görmeseydin..yanlış ülkede doğmuş güzel adamsın vesselam.
Bu zavallı, kendine bir filozof süsü vermiş, sonradan görme, eski eşini paralaninca boşayan bir tip, hiç üzülmedim, iyi olmuş
gerçek fetöcüler baş tacı rüşvetçi
ölüyü diriyi diktiniz gözü Atillayamı diktiniz ,siz önce kendi içinizdeki fetöcüleri temizleyin
enteresan
simdi seni takıpcılerin kurtarsın bakım
Ve ham çökelek başını aldı
bu atilla taş nedir necidir çözemedim bir hamçölelek mökelek diye zıplyor duruyordu ne kadar gereksiz tipler
ne olur dön hoca efendi diyenler hala yemeye sömürmeye çalmaya kandırmaya devam ediyor asıl büyük balığın başını kesmek lazım
sözde hocaefendiyi ülkeye çağırmak için millet vekili gönderen cumhurbaşkanı ceza alacak mı?
başçaşanın ipte sallandığı günü görmeden ölmek nasip olmasın kimseye
Allah ıslah etsin bu yargıyı bu kararı verenleri bu karırı verdirenleri ulan fetöden tanıştıranlar mecliste tanışanlar içerde bu nasıl bir adalet tamam kim ne kadar yardım yataklık yaptıysa çeksin ülkemizi kimse parçalayıp bölemez ama o kadar masum vatandaşımız vatan sever yigitlerimiz varki adaletin haksız yere yatanlar kader mahkumları onlara acıyorum akp nin %80 zaten fetöcü temizleyemediler aklanamazlar da kople kapileyi temizlemesi lazım Allah ülkemizi korusun böyle parçalaya çalışan zihniyetten
Eskiden filmlerde padişahlar derdi ;"Atın bunu zindana 10 yıl katıksız hapis.Götürün bunu alın kellesini falan filan.O işe döndü bu iş.Ne de kolay veriyorlar cezaları.
bunlar fetocu olduğundan değil reize karşı olduğu için ceza alanlar..eyyy türkiye ayağınızı denk alın ona göre
ham çökeleği cilalayanlar aynı kapdan beslenelerdir fetoşgiller.
nihayetinde adamda inanmış başkaları gibi yurtdışına kaçmamış.Bu ceza ağır olmuş.
Tek kabahati Twitter'dan komik mesajlar atıp AKP'yi gıcık etmek. Özgür normal bir ülkede olsa karakola bile çağıramazlardı.
başçaşanın ipte sallandığı günü görmeden ölmek nasip olmasın kimseye.
ee ayrıntılar bunlarmı yani ne oldu şimdi tutuklandı mı? Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
ulan atilla taş keşke göz yumsaydın müsaade etseydin koskoca emniyet müdüründen valisinden daha fazla ceza yedin hiç kafan basmıyo atilla
Haksız tutuklu yatmamış olsun bari. Geri devlete dava açmaması için verilmiş bir caza...
Yazık sadece hükümete karşı diye hapse atılıyor adam.Bunca zaman aynı kaptan yiyenler ,sayısız sınavda sorular çalınıp kendi himayesindeki adamları o mevkilere getirirlerken gözyumanlar,ne istedilerse verenler ,memleketine dön hocam diye gözyaşı dökenler masum bu adam suçlu öylemi.
ATATÜRK VE CUMHURİYET SORGULANIYOR CEZALANDIRILIYOR.12 BİN ZENGİN TÜRK 2 SENEDE TÜRKİYEDEN GÖÇ ETMİŞ SEBEP ADALET GELECEK VE GÜVENLİK KAYGISI.HERKES DE ATİLLA TAŞIN İYİ BİR ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU BİLİYOR..FETO ZATEN ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANI.ADALET ÇÖKMÜŞTÜR.
ne oldu şimdi Atilla taş tutuklandımı içerimi alındı noldu_ Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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