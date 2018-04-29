BRÜKSEL(AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." dedi.

Hollanda'nın Trouw adlı gazetesine konuşan Juncker, AB'nin ekonomik, demografik durumu ve Rusya'yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve Rusya'nın soğuk savaş retoriğini geride bırakarak tekrar nasıl bağlantı kurulacağına odaklanması gerektiğini belirten Juncker, "Putin arkadaşım, kimse bugün Putin'e arkadaşım demeye cesaret edemese de biz çok uzun yıllardır arkadaşız." diye konuştu.

Rusya'nın bölgesel bir güçten çok daha fazlası olduğunu aktaran Juncker, "Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz." ifadesini kullandı.

Juncker, Avrupa'nın güvenliğinin Rusyasız inşa edilemeyeceğini vurguladı.

- "Avrupalılar olarak dünyanın patronu olduğumuzu sanıyoruz"

Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz." açıklamasında bulundu.