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Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 01:54 | Son Güncelleme

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ankara Baro Başkanı Avukat Hakan Canduran'ın üzerine yürüdüğü iddia edilen Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Avukatın üzerine yürüyen edilen hakime inceleme

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bazı haber sitelerinde "Hakim, baro başkanına saldırdı” haberinin yer aldığını hatırlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre olayı öğrenir öğrenmez, HSK 1. Dairesini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirten Yılmaz, toplantının akşam üzeri sonuçlandığını, kararın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün izni için bakanlığa gönderildiğini anlattı.

BAKANDAN ONAY

Yılmaz, Bakan Gül'ün onay vermesi üzerine konu hakkında müfettişlerin görevlendirildiğini, hakimle ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi.

Kurulun, kendilerine ulaşan şikayet veya haberlerde ortaya çıkan bu tür durumlarda resen harekete geçerek gereğini her zamanki gibi yaptığını ifade eden Yılmaz, bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceklerini dile getirdi.

Yılmaz, toplantıda basına yansıyan görüntüleri de izlediklerini kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Abdülvahap Dabakoğlu hsk ankara baro başkanı Hakan Canduran

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