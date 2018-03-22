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Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde S.D. adlı kız, eve geç gelmesine kızan babası A.D. tarafından dudağından bıçakla yaralandı.

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.’yle tartışmaya başladı.

Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.’yi dudağından hafif şekilde yaraladı. Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.’den şikayetçi oldu.

Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA

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Edirne Keşan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
manşeti okuyunca bende kökünde kopardı sandım içine girince hafif çizmiş
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