Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. S.D., eve geç gelmesine sinirlenen ve kendisini evden kovmak isteyen babası A.D.’yle tartışmaya başladı.
Bu sırada eline meyve bıçağı alarak rastgele savurmaya başlayan A.D., kızı S.D.’yi dudağından hafif şekilde yaraladı. Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi olan S.D., babası A.D.’den şikayetçi oldu.
Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan baba A.D., emniyetteki ifadesinde geç gelen kızını korkutmak için meyve bıçağını eline alarak rastgele savurduğu sırada kızının hareket etmesiyle kazaen dudağından yaraladığını ve pişman olduğunu söylediği bildirildi. A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
DHA
Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Okuyucu Yorumları 1 yorum